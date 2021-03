Die kleine Gemeinde Frankenstein im Landkreis Kaiserslautern muss ein neues Feuerwehrauto anschaffen. Das passt jedoch nicht in die alte Feuerwache. Nun wird es teuer.

Etwa ein halber Meter fehlt, wie die Feuerwehrleute aus Frankenstein gemessen haben. Das neue Feuerwehrauto passt nicht in die Feuerwache hinein, egal, wie man es dreht und wendet. Viele Bürger hätten schon dazu geraten, einfach ein kleineres Fahrzeug anzuschaffen. Das ist jedoch nicht so einfach, wie Heiko Becker, der stellvertretende Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn erklärt: "Das Land schreibt vor, dass in einer Gemeinde wie Frankenstein ein sogenanntes Mittleres Löschfahrzeug vorhanden sein muss", so Becker. Ein kleines Feuerwehrauto zu kaufen, sei nicht möglich.

Die Tore der alten Feuerwache in Frankenstein sind etwa einen halben Meter zu niedrig. SWR

Einfache Halle in Frankenstein auch keine Lösung

Ein weiterer Vorschlag der Frankensteiner: das neue Feuerwehrfahrzeug einfach in einer Halle unterstellen und die alte Wache weiternutzen. "Gute Idee, geht aber auch nicht", sind Verbandsbürgermeister Andreas Alter (SPD) die Hände gebunden. In der Nähe der Feuerwache gebe es keine geeignete Halle für ein solch großes Fahrzeug und auch für einen Neubau sei kein Platz. Deswegen bleibe nur noch ein Grundstück am Ortsausgang übrig, das die Gemeinde nun kaufen will.

Neue Feuerwache für rund 850.000 Euro

Doch auch auf dem Grundstück am Ortsausgang Richtung Hochspeyer wäre eine einfach Halle für das neue Löschfahrzeug nicht ausreichend. "Die Feuerwehrleute müssen sich vor Ort unter anderem umziehen und duschen können", so Verbandsbürgermeister Alter. Diese Mindeststandards müsse die Halle schon erfüllen. Daher hat sich die Verbandsgemeinde dafür entschieden, eine komplett neue Feuerwache zu bauen. 850.000 Euro soll der Neubau kosten, zuzüglich Grundstückskosten und dem Anschaffungspreis für das neue Feuerwehrfahrzeug.

Hier am Ortsausgang von Frankenstein könnte die neue Feuerwache entstehen. SWR

Bürger kritisieren Neubau-Pläne

Die Bürger der 900-Einwohner-Gemeinde sind zum Teil fassungslos über die aus ihrer Sicht Geldverschwendung. "Klar brauchen wir in Frankenstein eine Feuerwehr, aber das halte ich für völlig übertrieben", sagte ein Anwohner dem SWR. Das Geld sollte aus seiner Sicht lieber für die Kinder im Ort investiert werden. "Die haben hier nämlich gar nichts. Frankenstein hat nur einen Katzenspielplatz! Eine Million Euro könnte man echt für etwas Anderes ausgeben."