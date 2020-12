Bei einem Streit mit seiner Ex-Freundin hat ein Mann in Frankenstein am Sonntagabend mit einer Waffe in die Luft geschossen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die beiden an einem Parkplatz getroffen, um noch persönliche Gegenstände auszutauschen. Dabei sei es zum Streit gekommen. Der Mann habe dann mit der Waffe gedroht sich etwas anzutun, falls seine Ex-Freundin nicht zu ihm zurückkomme. Die Frau flüchtete an die Straße und hielt ein Auto an. Während der Fahrer die Polizei rief, verschwand der Ex-Freund. Er erschien später freiwillig auf der Polizeiinspektion. In seiner Wohnung fand die Polizei einen leeren Waffenkoffer und Schreckschussmunition. Der Mann muss sich jetzt unter anderem wegen Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.