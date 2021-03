per Mail teilen

In Frankenstein sind Einbrecher schon zu zweiten Mal innerhalb weniger Tage in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben sie am Montag eine Wohnung im Erdgeschoss verwüstet. Unter anderem hätten sie Papiere zerrissen, Mehl ausgeschüttet und rohe Eier auf den Boden geworfen. Gestohlen wurden ein Flachbildschirm, eine Jacke und mehrere Flaschen Wein. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise.