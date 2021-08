per Mail teilen

In Frankenstein (Landkreis Kaiserslautern) ist ein 21-Jähriger mit seinem Auto betrunken gegen eine Verkehrsinsel gekracht. Danach übernahm seine Beifahrerin das Steuer.

Die Polizei geht davon aus, dass es kurz nach 1 Uhr nachts gewesen sein muss, als sich der Alkohol im Blut des 21-jährigen Autofahrers deutlich bemerkbar machte. Der junge Mann sei von Frankenstein in Richtung Weidenthal unterwegs gewesen, als er mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und mit einer Verkehrsinsel zusammenstieß. Dabei wurde der Kleinwagen an der Vorderseite beschädigt. Außerdem seien beide Reifen auf der Fahrerseite so kaputt gewesen, dass sie schnell Luft verloren.

Das Auto des 21-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß mit der Verkehrsinsel erheblich beschädigt. Polizeipräsidium Westpfalz

Betrunkener kracht gegen Verkehrsinsel in Frankenstein

Der Unfallfahrer habe anschließend mit seiner Beifahrerin die Sitze getauscht. Die 20-Jährige versuchte nach Polizeiangaben, das Auto noch irgendwie nach Hause zu fahren. Jedoch blieb das Fahrzeug nach kurzer Strecke liegen. Ein Passant bemerkte das kaputte Auto und alarmierte die Polizei.

Beifahrerin ebenfalls unter Alkoholeinfluss unterwegs

Bei der Unfallaufnahme ließen die Beamten zunächst den 21-Jährigen einen Alkoholtest absolvieren. Ergebnis: 2,2 Promille. Doch auch die junge Frau habe ins Röhrchen pusten müssen und sei auf einen Wert von rund 2,1 Promille gekommen. Die Polizei kassierte die Führerscheine ein. Die beiden Verkehrssünder erwarte nun eine Strafanzeige.