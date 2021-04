per Mail teilen

Als Anfang vergangener Woche der Mars-Helikopter "Ingenuity" der NASA erstmals erfolgreich auf dem Mars abgehoben ist, freute sich Achim Trautmann, Forscher an der Hochschule KL ganz besonders. Er hat den Helikopter entscheidend mitentwickelt.

Golden schimmert der Mini-Hubschrauber "Ingenuity" als er auf der Oberfläche des Planeten Mars steht. Er steht auf vier Stützbeinen, hat zwei Rotorblätter und mehrere Sensoren zur Flugstabilisierung. Einen dieser Sensoren hat Achim Trautmann, Professor der Hochschule Kaiserslautern, maßgeblich mitentwickelt.

Achim Trautmann

Mithilfe des Sensors kann die Drohne selbstständig in der Luft stehen bleiben und ihre Position verändern, sobald sie angesteuert wird. Mitte April hob der Mini-Hubschrauber das erste Mal auf dem roten Planeten ab:

Sensor eigentlich für Handys und Spielekonsolen gedacht

Das Kuriose: Eigentlich hatte Professor Achim Trautmann den Sensor gemeinsam mit seinem Team für Smartphones und Steuerungen von Spielekonsolen entwickelt, um deren Beschleunigungswerte zu erfassen.

"Als ich gehört habe, dass die NASA unseren Sensor für den Mars-Helikopter verwendet, hatte ich Angst, dass er abstürzt. Aber jetzt, nachdem es so gut geklappt hat, bin ich schon ein bisschen stolz." Achim Trautmann, Professor der Hochschule Kaiserslautern

Mittlerweile schon drei Flüge

Stolz ist Trautmann auch darauf, wie gut auf dem Mars bisher alles geklappt hat: Am vergangenen Wochenende absolvierte der kleine Helikopter bereits seinen dritten Flug auf dem Mars. Diesmal ging es fünf Meter hoch und 50 Meter weit, was bei den NASA-Mitarbeitern für viel Begeisterung sorgte:

Forscher der Hochschule an Bevölkerung des Mars beteiligt?

Seit 2018 ist Professor Achim Trautmann am Campus der Hochschule Kaiserslautern in Zweibrücken tätig. Er hofft, dass noch viele Studenten den Studiengang "Micro Systems and Nano Engineering" belegen werden und dadurch vielleicht sogar irgendwann daran mitwirken, Menschen zum Mars zu schicken und ihn zu bevölkern.