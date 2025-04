per Mail teilen

Wegen eines schweren Unfalls zwischen Mackenbach und Weilerbach war die Landstraße 356 komplett gesperrt. Ursache war offenbar Unaufmerksamkeit.

Am frühen Montagmorgen kam es auf der Landstraße 356 zwischen Mackenbach und Weilerbach im Kreis Kaiserslautern zu einem schweren Unfall. Laut Polizei geriet eine 38-Jährige mit ihrem Auto aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem anderen Auto zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Kreis Kaiserslautern: Sperrung und Ermittlungen nach Unfall

Die Feuerwehr und Straßenmeisterei beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe. Wegen der Unfallaufnahme war die Strecke für mehrere Stunden komplett gesperrt, was zu Verzögerungen im Berufsverkehr führte. Gegen die 38-jährige Fahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.