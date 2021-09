Förderverein NLZ 1. FC Kaiserslautern gründet sich

per Mail teilen

Im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern auf dem Fröhnerhof in Mehlingen wird am Donnerstagabend ein Förderverein für die Fußballjugend gegründet. Der „Förderverein NLZ 1. FC Kaiserslautern“ will sich künftig für den Nachwuchs der Roten Teufel einsetzen – und zwar bis zur U16. Er soll sich unter anderem um finanzielle Mittel für die Fußballjugend kümmern. Bei der Gründungsveranstaltung gilt die 3G-Regel – es darf nur kommen, wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Beginn ist um 19 Uhr.