Förderung für Straßenausbau und Friedhofssanierung

Nach Angaben des Innenministeriums gehen rund 19 Millionen Euro an insgesamt 176 Projekte im Land. Gefördert werde unter anderem der Ausbau der Wiesenstraße in Rockenhausen mit 251.000 Euro und die Sanierung des Friedhofs in Thallichtenberg mit 105.000 Euro. Innenminister Lewentz betonte, wenn in den Kommunen investiert werde, sei das auch für die mittelständische Wirtschaft und das Handwerk von großer Bedeutung. Insgesamt profitieren in der Nord- und Westpfalz jetzt 31 Ortsgemeinden und drei Städte vom rheinland-pfälzischen Investitionsstock.