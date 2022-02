Staatsanwaltschaft Kaiserslautern stellt Seeadler-Ermittlungen ein

Der Streit um einen entflogenen Seeadler aus dem Wildpark Potzberg hat vorerst kein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft sieht keine Straftat im Verhalten des Finders.

Damit sind die Ermittlungen der Polizei Kusel und der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern abgeschlossen. Wie der leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring mitteilt, war die Adlerdame "Lagertha" Ende Mai oder Anfang Juni vergangenen Jahres aus dem Wildpark Potzberg in Föckelberg entflogen. Ein Passant habe das Tier anschließend rund 700 Kilometer nordöstlich in Jarszewo in Polen entdeckt. Dort sei der Adler sichtlich erschöpft einen Feldweg entlanggegangen und habe offensichtlich Hilfe benötigt.

Ermittlungen gegen Mann aus Polen eingestellt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnte der Greifvogel mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr und einer Tierschutz-Stiftung eingefangen werden. Danach sei er in eine Tierauffangstation nach Szczecin gebracht worden. An den Bändern und Glöckchen an den Beinen sei zu erkennen gewesen, dass es sich bei "Lagertha" nicht um ein Wildtier handele. Dennoch habe ein Mann, der mit der Auffangstation in Zusammenhang stand, die Adlerdame privat zum Verkauf angeboten.

Lagertha (rechts) mit ihrem Bruder Ragnar (links) und einem weiteren Adler in der Voliere auf dem Potzberg bei Kusel. SWR

Seeadler "Lagertha" wurde zum Verkauf angeboten

Der polnische Interessent stieß jedoch durch Recherchen im Internet auf die Suchanzeige des Wildparkes Potzberg. Er kontaktierte die Einrichtung laut Staatsanwaltschaft daraufhin im vergangenen Januar. Über mehrere Tierschützer konnte der Wildpark einen Kontakt zu dem Mann herstellen, der den Seeadler zum Verkauf angeboten hatte. Der habe sich für seine Kosten entschädigen lassen wollen.

Streit um Entschädigung mit dem Wildpark Potzberg

Er hat nach Angaben des leitenden Oberstaatsanwaltes vom Wildpark zunächst 10.000 Euro für Pflege und Futter der Adlerdame in den vergangenen Monaten verlangt. Später habe er sich dafür entschuldigt und "Lagertha" ohne Gegenleistung herausgegeben. Der Wildpark Potzberg organisierte anschließend den Rücktransport in die Pfalz, wo sich der Vogel derzeit auch immer noch befindet.

Verfahren wegen "geringen Verschuldens" eingestellt

Die Staatsanwaltschaft sieht abschließend keine Straftat in dem Versuch, dass Tier nur dann herauszugeben, wenn die Pflege- und Futterkosten erstattet werden. Der leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring erklärt, dass es sich dabei um eine zivilrechtliche Angelegenheit handele. Das Zivilrecht sehe allerdings grundsätzlich einen Anspruch auf Aufwendungsersatz vor. Das Verkaufsangebot des Mannes aus Polen begründe jedoch auch den Verdacht eines Unterschlagungsversuches. Das Verfahren wurde dennoch eingestellt, weil aufgrund des späteren Verhaltens des Mannes nur ein geringes Verschulden vorliege.