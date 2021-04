Normalerweise sind Touristen in Dahn in der Südwestpfalz herzlich willkommen. In Zeiten der Corona-Pandemie sieht das allerdings anders aus. Zettel sollen Wanderer abschrecken.

Seit über drei Wochen gilt in Rheinland-Pfalz die sogenannte “Kontaktbeschränkung”. Um das Coronavirus einzudämmen, sind Ansammlungen von mehr als zwei Personen, bis auf einige Ausnahmen, grundsätzlich verboten. In Dahn sind allerdings einige Anwohner der Meinung, dass sich vor allem Touristen nicht an diese Vorgaben halten. Gerade über die Wochenenden reisen nach wie vor Personen aus anderen Städten und Landkreisen ins Dahner Felsenland. Einigen Anwohnern passt das gar nicht und sie haben eine ganz besondere Maßnahme ergriffen, um die Touristen fernzuhalten.

Auch die Ruine der Felsenburg Altdahn lockt zahlreiche Wanderer nach Dahn. (Archivbild) Pressestelle Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH / Dominik Ketz

"Steig ins Auto und fahr heim!" Diese Nachricht, in Form eines Flyers, hängen sie den Touristen an die Windschutzscheiben ihrer Autos. Ins Leben gerufen hat die Aktion Manuela Rothfuchs: "Wir wissen, dass wir hier schön wohnen und darauf sind wir auch stolz. Aber derzeit ist es ein bedrückendes Gefühl, weil die Einheimischen gebeten werden, sich zuhause aufzuhalten und man sieht dann Samstagmittags große Gruppen von Autos mit den Kennzeichen Landau, Bad Dürkheim etc.. Derzeit soll sich bitte jeder in seinem Umfeld aufhalten."

Flyer bei Facebook verbreitet

Mir geht es ebenfalls mega auf die Nerven, dass sich hier mehr "Touristen" aufhalten als sonst und für diese anscheinend...Gepostet von Manuela Rothfuchs am Samstag, 4. April 2020 Manuela, Facebook

Kurzerhand hat sich die 34-Jährige deshalb entschlossen, Flyer auszudrucken und zu verteilen. Die Aktion machte sie bei Facebook öffentlich und erhielt in kurzer Zeit großen Zuspruch von weiteren Personen aus der Region: "Ich habe festgestellt, dass ganz viele, die hier wohnen, der gleichen Meinung sind und die haben sich alle angeschlossen. Als Denkanstoß hängen wir jetzt Leuten, die offensichtlich nur zum Wandern hier sind und nicht aus der Region sind, einen Flyer an die Windschutzscheibe. Da steht auch überhaupt nichts Böses drauf."

Viele Wanderer halten sich an die Regeln

Michael Zwick (CDU) ist der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dahnner Felsenland. Er ist viel im Pfälzerwald unterwegs, stellt aber fest: "Zwar sind viele Personen im Wald unterwegs. Aber sie halten sich an die Vorgaben. Dafür möchte ich mich auch bedanken."

Die Stadt Dahn liegt idyllisch gelegen umringt vom Pfälzerwald und ist ein beliebtes Ausflugsziel. SWR

Die Vorgaben sind klar geregelt. So lange Personen nur zu zweit oder mit der Familie unterwegs sind, dürfen sie sich mit dem nötigen Sicherheitsabstand frei bewegen. Auch im Pfälzerwald. Trotzdem appelliert Zwick: "Bleibt über Ostern zuhause und kommt wieder zu uns, wenn die Corona-Zeit überstanden ist. Auch, wenn es noch so schmerzt."

Touristen sollen nach Dahn zurückkommen

Das möchte auch Manuela Rothfuchs, die mit ihrer Aktion auf keinen Fall die Touristen vertreiben will: "Die Touristen sind gern gesehen, sie sollen bitte wiederkommen. Dann, wenn alles wieder entspannt ist."