Die Menschen in der Westpfalz müssen ab Montag mit mehr militärischem Fluglärm rechnen. Grund ist eine Übung auf dem US-Militärflughafen Ramstein.

Der Fluglärm ab Montag wird anders sein, als ihn die Westpfälzer bisher kennen, denn während der Übung landen und starten nicht, wie sonst üblich, Transportmaschinen auf der Airbase in Ramstein, sondern Jagdflugzeuge. Diese sind normalerweise in Spangdahlem in der Eifel stationiert.

Ein Jagdflugzeug des Typs F16 picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ZUMAPRESS.com | U.S. Air Force

Jagdflieger sollen flexibel einsetzbar sein

Hintergrund ist nach Angaben einer Sprecherin des amerikanischen Jagdgeschwaders in Spangdahlem ein neues Konzept der NATO. Im Ernstfall sollen die Jagdflugzeuge künftig flexibel auch von anderen Stützpunkten operieren können als ihrem Heimatflughafen. Damit sowohl die Besatzungen der Flugzeuge als auch das Bodenpersonal darauf vorbereitet sind, wird ab kommendem Montag diese Übung durchgeführt. Sie soll bis zum kommenden Freitag dauern.