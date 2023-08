Die abstürzende Maschine rast beim Flugunglück von Ramstein am 28. August 1988 auf die Zuschauermenge zu. Ein Jet der italienischen Kunstflugstaffel "Frecce tricolori" war während des Flugtags in Ramstein beim Formationsflug mit zwei anderen Jets kollidiert, in die Menge der entsetzten Zuschauer gestürzt und in Flammen aufgegangen.