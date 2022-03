Mehr als 60 ukrainische Flüchtlinge in AfA

In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Kusel, kurz AfA, wurden bisher 66 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen.

In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Kusel, kurz AfA, wurden bisher 66 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Das hat das rheinland-pfälzische Integrationsministerium mitgeteilt. Im Vergleich zu anderen pfälzischen Städten befinden sich demnach vergleichsweise wenige Menschen aus der Ukraine in Kusel. In der AfA Speyer sind beispielsweise 354 Vertriebene untergekommen, in Trier 229. Insgesamt befinden sich 961 Ukrainerinnen und Ukrainer in den Aufnahmeeinrichtungen von Rheinland-Pfalz, so ein Sprecher.