30 ukrainische Flüchtlinge erwartet

In der ehemaligen Jugendherberge in Steinbach im Donnersbergkreis sollen am Wochenende etwa 30 geflüchtete Menschen aus der Ukraine ankommen. Das Gebäude war für Flüchtlinge wieder hergerichtet worden. Nach Angaben des DRK sollen insgesamt rund 60 Menschen in der ehemaligen Jugendherberge in Steinbach unterkommen können. Die Jugendherberge diene als erste Anlaufstelle für Geflüchtete, nicht als dauerhafte Einrichtung. Die Menschen sollten dann zeitnah verteilt werden in Wohnungen, die hilfsbereite Bürger angeboten hatten. Landrat Rainer Guth freut sich nach eigenen Angaben sehr über die große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, ohne die eine unkomplizierte Hilfe nicht möglich wäre. Die Vorbereitungen in der Jugendherberge selbst sind nach DRK-Informationen fast abgeschlossen. Die Zimmer seien alle gereinigt, Sanitäreinrichtungen, Küche und Speiseraum für die Ukrainer hergerichtet.