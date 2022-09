Kusel nimmt Flüchtlinge aus der AfA Speyer auf

Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan und Somalia sollen in Kusel vorübergehend eine Heimat finden. Sie kommen dort in die AfA, weil die Erstaufnahmeeinrichtung in Speyer dicht ist.

In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer ist Platz für höchstens 1.170 Menschen - diese Zahl ist fast erreicht, sagt die zuständige Behörde ADD. Deswegen werden am Freitag 100 Menschen von dort verlegt, und zwar nach Kusel und Hermeskeil. Die ehemalige Kaserne in Kusel dient heute als Flüchtlingsunterkunft. SWR (Archivbild) Bei den Menschen soll es sich um Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan und Somalia handeln. Laut ADD bleiben sie im Schnitt etwa fünf Monate in einer AfA, dann werden sie auf die Kommunen verteilt. Erstaufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz fünf Erstaufnahmeeinrichtungen. Die Asylbegehrenden leben direkt nach Ihrer Ankunft zunächst in der AfA in Trier oder Speyer. Weitere Aufnahmeeinrichtungen gibt es in Bitburg, Hermeskeil und Kusel. Nach Angaben des Landes stehen zurzeit rund 3.355 Erstaufnahmeplätze zur Verfügung (Stand: September 2022).