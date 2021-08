Am Dienstagabend wurden die ersten Schutzsuchenden aus Afghanistan von der Air Base Ramstein nach Kaiserslautern verlegt. Die US-Armee hat dort Unterkünfte in den "Rhine Ordnance Barracks" vorbereitet. Hintergrund ist, dass es auf der Air Base in Ramstein langsam eng wird, weil so viele Menschen aus Afghanistan dort ankommen.

Ein Sprecher der US-Armee sagte, dass die Kapazitätsgrenze auf der Air Base in Ramstein bald erreicht sei. Bislang sind dort 7.000 Menschen untergebracht, die im Rahmen von Rettungsflügen in die Pfalz gebracht wurden. Deshalb nehme die US-Armee am Standort Kaiserslautern 2.000 Menschen auf. Auf dem Gelände der "Rhine Ordnance Barracks" in Kaiserslautern hat das US-Militär Unterkünfte für die Flüchtlinge aus Afghanistan eingerichtet. Pressestelle 21st Theater Sustainment Command/ Photo by Sgt. Jesse R Pilgrim Die Menschen sollen in den "Rhine Ordnance Barracks" (ROB) eine Unterkunft bekommen. Das Gelände der Armee liegt am Opelkreisel in Kaiserslautern. Die Kapazität hier könne aber auch auf 4.000 erhöht werden. Mehrere mobile Handwasch-Stationen wurden für die Flüchtlinge aus Afghanistan auf dem Gelände der "Rhine Ordnance Barracks" in Kaiserslautern aufgestellt. Pressestelle 21st Theater Sustainment Command/ Photo by Sgt. Jesse R Pilgrim US-Armee-Gebäude in Kaiserslautern werden vorbereitet Außerdem sollen 13 Gebäude der US-Armee im Raum Kaiserslautern für Personal und Freiwillige vorbereitet werden, die bei der Verpflegung und medizinischen Versorgung der Evakuierten helfen. Zelte und mobile Toiletten für sie könnten demnach auf den US-Stützpunkten in Baumholder, Miesau und in einer Kaserne im Kaiserslauterer Stadtteil Vogelweh aufgebaut werden.