Feuer auf Truppenübungsplatz in Baumholder gelöscht

Auf dem Bundeswehrgelände in Baumholder ist am Dienstag ein Flächenbrand ausgebrochen. Zwischenzeitlich war weit über das Areal hinaus eine Rauchwolke zu sehen.

Nach dem Großalarm auf dem Truppenübungsplatz in Baumholder ist die Lage unter Kontrolle. Wie die Bundeswehr am Abend mitteilte, ist das Feuer gelöscht. Es gebe es nur noch kleinere Glutnester, eine Brandwache habe diese im Blick. Auch die Integrierte Leitstelle in Bad Kreuznach hob am späten Abend ihre Warnung offiziell auf.

Feuer an zwei Stellen auf Truppenübungsplatz

Ausgebrochen sei das Feuer am Dienstagmittag an zwei Stellen auf dem Truppenübungsplatz, so ein Sprecher der Bundeswehr Rheinland-Pfalz. Die eigene Feuerwehr sei daraufhin im Einsatz gewesen, gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Baumholder und der Feuerwehr des amerikanischen Militärs. Gebrannt habe etwa ein Hektar Grasfläche.

Rauchwolke in Baumholder weithin sichtbar

In einer ersten Warn-Meldung hatte die Integrierte Leitstelle von einem großen Wald- und Flächenbrand gesprochen. Anwohner in Baumholder sollten wegen der massiven Rauchwolke Fenster und Türen geschlossen halten. Außerdem sollte sich niemand dem Truppenübungsplatz nähern.

Hat Trockenheit Brand ausgelöst?

Aufgrund der langen Trockenheit geht die Bundeswehr davon aus, dass sich das Feuer selbst entzündet hat. Am Dienstag hätten keinerlei der sonst üblichen Übungen auf dem Areal stattgefunden. Das Truppengelände in Baumholder erstreckt sich von Ost nach West und von Nord nach Süd jeweils über 15 Kilometer. Nur Soldaten haben Zutritt.