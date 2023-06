120 Jahre FK Pirmasens: Feier mit Traditionsderby gegen FCK

Der FK Pirmasens feiert in den kommenden Tagen sein 120-jähriges Bestehen. Unter anderem mit einem großen Stadionfest, Live-Musik und dem traditionsreichen Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Die Rivalität zwischen dem FKP und dem FCK reicht zurück bis in die Zeit vor dem ersten Weltkrieg. Ihre Hochphase hatte sie aber zu Zeiten Fritz-Walters, als beide Klubs in der damaligen Oberliga um die Meisterschaft rangen. Noch bevor es die Bundesliga gab, spielten die beiden Klubs zeitweise auf Augenhöhe. Fritz Walter hat die Rivalität und die Spaltung der Fußball-Fans in der Westpfalz einmal auf den Punkt gebracht und gesagt, dass den FCK-Spielern auf der Fahrt nach Pirmasens noch etwa bis Schopp Rosen zugeworfen werden, danach dann nur noch Tomaten, Eier und Schlimmeres.

Dass die FKP-Anhänger zu der Zeit nicht gut auf den späteren Weltmeister Fritz Walter zu sprechen waren, könnte aber auch an einer herben 0:26 Niederlage gelegen haben, bei der Fritz Walter gleich 13 Tore für den FCK beisteuerte.

Derby FKP - 1. FCK leitet Jubiläumsfeier ein

Wie könnte die 120-Jahr-Feier also besser beginnen, als mit dem Traditionsderby gegen die FCK Allstars? Dieses findet am Donnerstag, 19 Uhr, auf dem MTV-Rasenplatz in Pirmasens statt. In der Traditionself der Pirmasenser sind dabei zahlreiche bekannte Spieler aus vergangenen Tagen vertreten. Darunter mehrere "Bundesligisten-Besieger", die vor 17 Jahren den SV Werder Bremen spektakulär aus dem DFB-Pokal gekickt haben. Der Rahmen für ein großes Stadionfest, bei dem in alten Zeiten geschwelgt werden kann, ist damit gesteckt.

Vor 17 Jahren hatte der FK Pirmasens in seinem Stadion auf der Husterhöhe den SV Werder Bremen aus dem DFB-Pokal geworfen. SWR

Erfolgreiche aber auch sehr bewegte Vergangenheit

Zu feiern hat der FKP nämlich so einiges. In 120 Jahren hat "die Klub", wie ihn die Fans nennen, zahlreiche sportliche Erfolge eingefahren. Neben den bereits erwähnten Meisterschaften vor dem ersten Weltkrieg und in der Oberliga, führt der FKP die "Ewige Tabelle" der Regionalliga Südwest an, die damals, nach der Einführung der Bundesliga, mit den andren Regionalligen quasi die zweite Liga darstellte.

Als die zweite Bundesliga gegründet wurde, war der FKP eines der Gründungsmitglieder und wurde im ersten Jahr direkt Vize-Meister. 1978 folgte dann allerdings der Abstieg in die Oberliga, wo der FKP zunächst gut mithielt, bis 1992 eine sportliche Talfahrt begann und "die Klub" bis in die Landesliga durchgereicht wurde.

FK Pirmasens findet mit Homburg neuen Rivalen

Später gab es ein ständiges Auf und Ab zwischen Oberliga und der Regionalliga, bis sich der FKP zwischen 2014 und 2022 in der Regionalliga Südwest festsetzen konnte. Dort fand sich mit dem FC Homburg schnell ein neuer Gegner für feurige Saar-Pfalz-Derbys. Aktuell spielt der FKP wieder in der Oberliga - der FC Homburg kommt am Wochenende zur 120-Jahr-Feier aber auch auf die Husterhöhe, um die legendären Derbys neu aufleben zu lassen.

Stadionfest auf der Husterhöhe

Neben sportlichen Highlights ist beim Stadionfest auf der Husterhöhe am Wochenende aber noch einiges mehr geboten. Am Samstag steigt die große "Klubfeschd-Party" im framas Stadion. Der Pirmasenser Rapper Mac Dam wird dabei erstmals live seine FKP-Hymne "Legenden sterben nie" performen und DJ Heiko wird vor und nach dem Auftritt für Musik sorgen.

Am Sonntag gibt es dann ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie. Dabei präsentieren sich auch die anderen Abteilungen des FK Pirmasens. Denn der FKP steht nicht nur für Fußball, sondern hat mit den "Praetorians" auch eine American Football Abteilung und darüber hinaus auch Leicht- und Triathleten.