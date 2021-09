Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

per Mail teilen

Bei Fischbach in der Südwestpfalz sind am Mittwochnachmittag zwei Männer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 23-Jähriger auf der Landstraße Richtung Fischbach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang sei er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. Das Auto kollidierte laut Polizei anschließend frontal mit einem Baum. Der Fahrer und sein 25 Jahre alter Beifahrer erlitten dabei schwere Verletzungen. Die Feuerwehr habe den Beifahrer aus dem Auto befreien müssen, da er bei dem Unfall eingeklemmt worden sei. Die beiden Männer wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. Die Landstraße war aufgrund des Unfalls für etwa vier Stunden gesperrt.