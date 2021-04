Das Biosphärenhaus in Fischbach im Kreis Südwestpfalz startet sein neues Projekt „Die Sauer – zwei Länder, ein Fluss“. Entlang der Sauer sollen bis Ende des Jahres nach eigenen Angaben 14 Stationen mit Informationen zum Fluss entstehen. Eine Station des neuen Projekts soll im Naturschutzgebiet Königsbruch bei Fischbach im Kreis Südwestpfalz entstehen. Dort gibt es entlang des Flusses eine große Fläche mit Schilfpflanzen. Ein Sprecher des Biosphärenhauses sagte, so hätte es an der Sauer überall ausgesehen, hätte der Mensch nicht in die Natur eingegriffen. Auf französischer Seite ist eine Station geplant, an der noch sogenannte Waschplätze erhalten sind. Dort haben früher Menschen ihre Kleider gewaschen. Entlang der Sauer gibt es auch einen Radweg. Familien können nach Angaben des Biosphärenhauses entlang des Radwegs künftig alle 14 Stationen besuchen. Das Projekt kostet rund 60.000 Euro.