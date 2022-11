Letzte Schulklasse im Biosphärenhaus in Fischbach

Seit mehr als 20 Jahren waren rund 1.000 Schulklassen mit zehntausenden Schülerinnen und Schülern im Biosphärenhaus in Fischbach zu Gast. Jetzt kam die letzte Klasse.

Die Schulklasse hat sich die Ausstellung im Biosphärenhaus interessiert angeschaut. SWR

Das Biosphärenhaus in Fischbach im Kreis Südwestpfalz schließt zum 15. November - wahrscheinlich für immer. Denn das Haus fährt Verluste ein, die die Gemeinde nicht mehr tragen kann. Ein zukunftsfähiges Konzept mit anderen Geldgebern ist gescheitert - wenn nicht noch ein Wunder passiert und sich noch ein Investor findet.

Das Biosphärenhaus in Fischbach im Kreis Südwestpfalz schließt - möglicherweise für immer. SWR

Gedrückte Stimmung im Biosphärenhaus Fischbach

Entsprechend gedrückt war die Stimmung beim Geschäftsführer des Biosphärenhauses, Ulrich Diehl, als er am Mittwoch die Schülerinnen und Schüler der achten Klasse des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Mühlacker in Baden-Württemberg als letzte Schulklasse im Haus begrüßte. "Das ist sehr bedrückend", sagt Geschäftsführer Ulrich Diehl. "Wir haben hier über 20 Jahre ein lebendiges Haus mit vielen Besuchern gehabt. Jetzt zu sehen, dass diese Schulklasse die letzte Gruppe ist - man kommt ins Grübeln, was das Ganze gebracht hat."

"Angebot ist unersetzlich"

Die Schüler schauen sich die Ausstellung im Biosphärenhaus an - sie sollen etwas lernen und Spaß dabei haben. Deshalb besuchen sie auch den Baumwipfelpfad am Haus. "Es ist schön, wenn es für Schüler solche Attraktionen in der Natur gibt", sagt Lehrerin Karin Waibel. "Was wollen wir mehr? Wir wollen die Schülerinnen und Schüler weg vom Smartphone in die analoge Welt holen. Und da ist solch ein Angebot eigentlich unersetzlich."

Auch der Baumwipfelpfad des Biosphärenhauses wird geschlossen. SWR

Das Biosphärenhaus in Fischbach im Kreis Südwestpfalz war im Jahr 2000 eröffnet worden. Zuletzt kamen lediglich rund 30.000 Besucher im Jahr in das Haus. Die Ortsgemeinde Fischbach will und kann den Betrieb nicht mehr finanzieren. Durch das Biosphärenhaus hat die Gemeinde in der Vergangenheit ein jährliches Defizit von 200.000 bis 300.000 Euro gehabt. Unter anderem dadurch hat die Gemeinde mittlerweile einen Schuldenberg von rund 2,6 Millionen Euro angehäuft.