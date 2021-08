per Mail teilen

Bei einem Unfall in der Nähe von Fischbach in der Südwestpfalz ist am Freitag ein Fahrradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 76-Jährige auf dem Radweg entlang der Landesstraße zwischen Ludwigswinkel und Fischbach unterwegs. Als der Radfahrer die Straße überqueren wollte, habe er ein Stoppschild missachtet. Der Autofahrer habe nicht mehr ausweichen können. Der schwer verletzte Radfahrer wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls musste die Landesstraße zwischen Ludwigswinkel und Fischbach mehrere Stunden voll gesperrt werden.