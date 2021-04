Der Baumwipfelpfad am Biosphärenhaus in Fischbach im Kreis Südwestpfalz hat seit heute wieder geöffnet. Allerdings gelten strenge Corona-Regeln. Nur 40 Personen dürfen sich nach Angaben des Biosphärenhauses gleichzeitig auf dem Baumwipfelpfad aufhalten. Deshalb wird der Zugang von Mitarbeitern geregelt. Sowohl auf dem Pfad als auch auf der großen Rutsche müssen Abstandsregeln eingehalten und Masken getragen werden. Die Rundwege und der Spielplatz am Biosphärenhaus in Fischbach können ebenfalls genutzt werden – es sind sogar zwei neue Spielgeräte aufgestellt worden. Alle anderen Einrichtungen des Hauses wie das Cafe und die Ausstellung sind weiterhin geschlossen. Der Baumwipfelpfad ist täglich zwischen 9.30 Uhr und 17.00 Uhr geöffnet – allerdings nur, wenn der Inzidenzwert im Kreis Südwestpfalz unter 100 bleibt.