Zahlreiche Straßen in Kaiserslautern gesperrt

Am Donnerstagabend startet in der Innenstadt von Kaiserslautern der Firmenlauf. Dazu werden zahlreiche Straßen zeitweise gesperrt.

Der Startschuß zum Firmenlauf in Kaiserslautern fällt um 18 Uhr in der Schneiderstraße. Bereits ab dem Nachmittag werden aber verschiedene Straßen in der Innenstadt gesperrt, so dass es nach Angaben der Polizei zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Autofahrer, die zwischen 16 und 20 Uhr durch oder in die Innenstadt fahren wollen, müssen laut Polizei Umwege in Kauf nehmen und sollten mehr Zeit einplanen.

Streckenverlauf des Firmenlaufs in Kaiserslautern. B2Run

Auch Busverkehr ist betroffen, Parken wird in Kaiserslautern schwierig

Die Bushaltestelle in der Eisenbahnstraße wird während der Sperrzeiten nicht angefahren. Und auch die Zufahrten zu einigen Parkhäusern in der Innenstadt sind während des Firmenlaufs gesperrt. So wird beispielsweise die Ein- und Ausfahrt in das Parkhaus "Am Altenhof" zwischen 17:40 Uhr und circa 19 Uhr nicht möglich sein. Auch das Parkhaus in der Lutrinastraße kann während des Laufs weder angefahren noch verlassen werden. Die Parkgarage am Stiftsplatz ist dagegen während der gesamten Veranstaltung frei zugänglich.

Straßensperrungen während des Firmenlaufs in Kaiserslautern ab 16 Uhr: Vollsperrung Ecke Lutrinastraße/Karl-Marx-Straße bis Ecke Bismarckstraße

Vollsperrung Ecke Lutrinastraße/Karl-Marx-Straße bis Ecke Bismarckstraße ab 17 Uhr: Vollsperrung Ecke Bismarckstraße/Karl-Marx-Straße bis Spittelstraße

Vollsperrung Ecke Bismarckstraße/Karl-Marx-Straße bis Spittelstraße ab 17:40 Uhr: Vollsperrung der gesamten Laufstrecke, das heißt: Schneiderstraße, Eisenbahnstraße, Barbarossastraße, Bismarckstraße, Schubertstraße, Schulstraße, Adolph-Kolping-Platz, Friedrichstraße, Augustastraße, Lutrinastraße, Karl-Marx-Straße

Straßen in Kaiserslautern werden nach letztem Läufer freigegeben

Die Veranstalter erwarten nach eigenen Angaben rund 6.000 Teilnehmer am Firmenlauf. Die kommen aus mehr als 250 Unternehmen aus Kaiserslautern und Umgebung. Nach dem Zieleinlauf gibt es auf dem Stiftsplatz zuerst die Siegerehrung und anschließend eine Party.