Viele Menschen sehnen sich nach Feiern und Live-Musik - und wo gibt es das geballter als bei den Altstadt- und Stadtfesten in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken? Doch können die beliebten Feste in diesem Jahr wegen Corona überhaupt stattfinden?

Auf die Frage, was in diesem Sommer mit größeren Festen in Kaiserslautern, Pirmasens oder Zweibrücken ist, tun sich die jeweiligen Oberbürgermeister sichtlich schwer. Sie alle wissen, dass sich die Menschen nach Normalität sehnen. Bereits im vergangenen Jahr mussten Feste abgesagt werden. Der Kaiserslauterer OB Klaus Weichel (SPD) sagt: "Das ist schwer vorher zusagen, weil egal was man da jetzt sagt, man jemandem Hoffnungen macht oder Hoffnungen nimmt."

Altstadtfest Kaiserslautern wird es eher nicht geben

Dennoch, ein Altstadtfest in den engen Gassen der Kaiserslauterer Innenstadt kann sich Weichel in diesem Jahr nicht vorstellen. Die Besucher seien überwiegend die Jahrgänge, die zu dem Zeitpunkt noch nicht geimpft sein werden. "Da fehlt mir jegliche Fantasie, dass das stattfinden könnte", bringt Weichel seine Bedenken auf den Punkt.

Flexible Planung nötig

Auch beim Stadtfest in Zweibrücken drängen sich jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen dicht an dicht in der Innenstadt. Nach 40 Jahren musste es im vergangenen Jahr zum ersten Mal abgesagt werden. Ob und in welcher Form es dieses Jahr stattfinden kann, lässt der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) offen. "Man braucht neben einem Plan A noch einen Plan B und am besten auch noch einen Plan C", sagt Wonitza. Das sei aktuell die Herausforderung für 2021. Die Stadt hat bereits ihr Kulturprogramm aufgelegt und plant unter anderem auch mit dem großen SWR4 Sommerfestival, das im vergangenen Jahr ebenfalls abgesagt werden musste.

Die Fußgängerzone in Zweibrücken beim Stadtfest. Stadt Zweibrücken (Archivbild)

Menschen Perspektiven aufzeigen

Auch in Pirmasens ist noch unklar, wie es um das Stadtfest steht. Die Oberbürgermeister der drei größten Städte in der Westpfalz berichten aber alle, dass sie merken, dass viele Menschen müde seien von den zahlreichen Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) wünscht sich deshalb transparente und klare Regeln. Etwa was erlaubt wird, wenn die Inzidenzwerte sinken und wie dann die nächsten Schritte aussehen. Damit die Menschen bei all den Einschränkungen auch klare Ziele vor Augen haben können.