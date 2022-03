Offener Brief für deutsch-französische Kita

Die Bürgermeister von Hilst und Schweix im Kreis Südwestpfalz haben sich mit einem offenen Brief an Landesbildungsministerin Hubig (SPD) gewandt. Sie fordern darin finanzielle Unterstützung für den Unterhalt des deutsch-französischen Kindergartens in Liederschiedt. Beide Gemeinden hatten kürzlich entschieden, den Vertrag zur Finanzierung des Kindergartens zu kündigen, weil sie die laufenden Kosten nicht mehr bezahlen konnten. Die Bürgermeister schlagen vor, dass sich Hubig dafür einsetzt, dass sich beispielsweise Land, Kreis oder Verbandsgemeinde an den Kosten beteiligen. Dieses einzigartige Projekt bedarf einer Einzelfalllösung, so die beiden Ortschefs.