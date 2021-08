In Kusel schließt die sogenannte Fieberambulanz. Dort waren seit dem vergangenen Jahr PCR-Tests gemacht worden für Menschen, die Symptome einer Corona-Erkrankung hatten. Solche Tests werden aber wegen der niedrigen Inzidenzzahlen kaum noch nachgefragt. Deshalb hatte die Fieberambulanz in Kusel zuletzt auch schon die Öffnungszeiten gekürzt. Wer jetzt einen PCR-Test benötigt, kann diesen nach einer Überweisung des Hausarztes am Westpfalz-Klinikum in Kusel machen lassen.