OP-Maske? Stoff-Maske? FFP2-Maske? Bei der Frage nach dem richtigen Mund-Nase-Schutz kommt nicht selten Verwirrung auf. In Bussen und Bahnen in Kaiserslautern sind seit heute Masken mit einer höheren Schutzklasse Vorschrift.

Grund dafür ist das Inkrafttreten der Bundesnotbremse. In ganz Deutschland gelten nun einheitliche Regeln bei hohen Inzidenzen. Davon betroffen ist auch der öffentliche Nahverkehr.

Inzidenz in Kaiserslautern seit drei Tagen über 150

Liegt in einer Stadt oder einem Kreis der Inzidenzwert drei Tage am Stück über 100, müssen Fahrgäste eine FFP2- oder eine K95-Maske tragen. So zum Beispiel in Kaiserslautern. Seit heute benötigen die Fahrgäste nun Masken höherer Schutzklassen. Eine OP-Maske reicht nicht aus.

Verwirrung bei Fahrgästen

Viele Fahrgäste in Kaiserslautern haben sich sich allerdings verwundert über die neuen Regelungen gezeigt. Am Busbahnhof in der Kaiserslauterer Burgstraße trugen viele Menschen noch herkömmliche OP-Masken. "Viele wissen einfach noch nicht, dass diese Regelungen seit heute gelten", sagt ein Sprecher der Stadtwerke Kaiserslautern. An den digitalen Anzeigetafeln der Haltestellen sei deshalb eine entsprechende Information eingeblendet. Außerdem sollen die Busfahrer die Fahrgäste auf die neuen Maßnahmen hinweisen.