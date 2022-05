Feuerwehr braucht mehr Nachwuchs

Die Feuerwehren in der Westpfalz beklagen einen Mangel an Nachwuchskräften. Die Corona-Pandemie habe das Problem weiter verschärft. In einigen Gemeinden in der Westpfalz ist es nach Angaben der freiwilligen Feuerwehren zur Zeit personell schon sehr eng. Oftmals könnten, besonders tagsüber, nicht so viele Einsatzkräfte ausrücken, wie eigentlich benötigt werden. Das läge daran, dass viele Feuerwehrleute weiter weg arbeiteten und einen langen Anfahrtsweg hätten. Der Landesfeuerwehr-Verband Rheinland-Pfalz unterstützt die freiwilligen Feuerwehren im Land eigenen Angaben nach mit verschiedenen Aktionen. Neben gezielter Social-Media-Arbeit stünden den Feuerwehren auch Weiterbildungen zur Verfügung. Dadurch soll es den Feuerwehren leichter fallen, Nachwuchskräfte zu finden.