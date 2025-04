per Mail teilen

Die Feuerwehr rettet Hund und Katze aus einem brennendem Haus im Kreis Kaiserslautern und die Polizei Pirmasens jagt zwei Kaninchen. So liefen die Rettungsaktionen.

Am Montagnachmittag rettete die Feuerwehr in Enkenbach-Alsenborn eine Katze und einen Hund aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in der Wolfstraße. Laut Polizei entdeckten die Einsatzkräfte die beiden Haustiere während der Löscharbeiten und brachten sie anschließend zu einem Tierarzt. Der Brand des Mehrfamilienhauses konnte schnell gelöscht werden.

Der Gebäudeschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt; verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt noch zur Brandursache.

Tierische Verfolgungsjagd: Kaninchen in Pirmasens auf der Flucht

In Pirmasens rettete die Polizei bereits am Sonntagabend zwei Kaninchen. Die herrenlosen Tiere hielten die Polizei auf Trab. Anwohner hatten die Polizei gerufen, weil die Tiere auf der Straße unterwegs waren. Nach einer kleinen "Verfolgungsjagd" konnten die Polizisten die Nager einfangen und ins Tierheim Pirmasens bringen, wo nun auf Hinweise zum Besitzer gewartet wird.