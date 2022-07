In einer Lagerhalle in Pirmasens ist am späten Mittwochnachmittag Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben rückte die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen an, um die Flammen zu löschen. Die betroffene Straße habe dafür bis in den Abend hinein rund zwei Stunden gesperrt werden müssen. Warum die Lagerhalle in Brand geriet, sei genau wie die Schadenshöhe noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.