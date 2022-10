Feuersalamander in Südwestpfalz durch Bau einer Wasserleitung bedroht

In Bobenthal in der Südwestpfalz versuchen Tierschützer den Bau einer neuen Wasserleitung zu verhindern. In dem geplanten Bereich haben sich Feuersalamander angesiedelt.

Feuersalamander gehören nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) zu den gefährdeten Tierarten, die besonders geschützt werden müssen. Genau da, wo die Salamander in Bobenthal heimisch sind, müsste die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland nach eigenen Angaben aber eine Leitung für einen Wasserspeicher legen. Der Wasserspeicher existiert bisher noch nicht, auch er soll neu gebaut werden. Nach Angaben des Leiters der Verbandsgemeindewerke gibt es, Stand jetzt, für den geplanten Speicher und die Wasserleitung keinen anderen geeigneten Platz. Die Feuersalamander bei Bobenthal in der Südwestpfalz werden durch den geplanten Bau einer Wasserleitung bedroht. SWR Bauarbeiten bedrohen seltene Feuersalamander Das kritisieren die Tierschützer scharf. Die Salamander seien durch die geplanten Bauarbeiten extrem gefährdet. Probebohrungen konnten die Tierschützer bereits verhindern. Ob und wie die Pläne tatsächlich umgesetzt werden, soll im Werksausschuss der Verbandsgemeinde Anfang des kommenden Jahres entschieden werden. Fest steht nach Angaben der Verbandsgemeinde: Die Bevölkerung müsse mit Wasser versorgt werden. Steckbrief Feuersalamander Feuersalamander haben ein tolles schwarz-gelbes Muster. Ob das Muster aber irgendetwas mit Feuer zu tun hat? mehr... Falls mit dem Bau begonnen werden kann, will die Verbandsgemeinde nach eigenen Angaben aber alles daransetzen, dass den Amphibien nichts zustößt. Das wiederum bezweifeln die Tierschützer.