In der Nacht zum Samstag hat es im Nardini-Klinikum in Landstuhl gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Verdächtiger wurde am Tatort festgenommen.

Über ihn ist bislang noch nicht viel bekannt. Es handelt sich um einen 31 Jahre alten Mann aus dem Kreis Kaiserslautern, der offenbar psychische Probleme hat. Der Mann hat sich nach Polizeiangaben gegen seine Festnahme gewehrt. Dabei seien zwei Beamte leicht verletzt worden. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Über Notaufnahme in die Klinik gekommen Das Feuer brach in einem Lagerraum im sechsten Stock des Krankenhauses aus. Nach Angaben des Pflegedirektors des Nardini-Klinikums, Thomas Frank, ist der Mann über die Notaufnahme ins Gebäude gelangt. Er sei dann an der Anmeldung vorbeigerannt und in den sechsten Stock geflüchtet. Dort konnte er dann offenbar unbemerkt das Feuer legen. Bis auf einen Arzt war zum Zeitpunkt des Brandes niemand in dem Stockwerk. Der Arzt entdeckte das Feuer und erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Normalerweise werden in dem betroffenen Stockwerk Krebspatienten behandelt. Auch eine Dialyse-Station ist dort untergebracht. Zum Zeitpunkt des Brandes waren glücklicherweise keine Patienten dort. Keine Verletzten aber großer Schaden Bis auf den Arzt mit der Rauchvergiftung wurde glücklicherweise niemand verletzt. Zwar konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen und damit Schlimmeres verhindern. Allerdings schätzt die Polizei den Schaden auf mindestens 100.000 Euro. Das gesamte Stockwerk ist mit Ruß überzogen. Es ist unklar, wann die Etage wieder genutzt werden kann. Nach Angaben von Pflegedirektor Frank hat jemand in den darunter liegenden Etagen randaliert und unter anderem einige Scheiben zerschlagen. Ob es sich dabei um denselben Täter handelt, ist noch unklar. Klinikbetrieb läuft normal weiter Bereits wenige Stunden nach dem Brand lief im Nardini-Klinikum in Landstuhl wieder alles wie gewohnt. Es mussten keine Operationen oder andere Termine verschoben werden. Die Stationen für die Krebs- und Dialyse-Patienten wurden auf andere Stockwerke verteilt.