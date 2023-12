Carport in Steinalben brennt ab

per Mail teilen

In Steinalben in der Südwestpfalz hat ein Feuer ein Carport zerstört. Das Wohnhaus blieb unbeschädigt.

Am späten Sonntagabend wurde die Feuerwehr nach Steinalben gerufen. Dort hatte ein Carport Feuer gefangen, unter dem unter anderem ein Traktor abgestellt war. Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern.

Gastank und Wohnhaus in Steinalben blieben unversehrt

Die Feuerwehrleute haben, so die Polizei, verhindern können, dass das Feuer auf das an das Carport angrenzende Wohnhaus übergreift. Auch ein in der Nähe stehender Gastank blieb unversehrt. Allerdings griff das Feuer auf die benachbarte Garage über. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei etwa 80.000 Euro.