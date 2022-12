Die Feuerwehr musste am frühen Donnerstagmorgen zum Strecktalpark in Pirmasens. Dort stand ein Haus vollständig in Flammen. Die Polizei ermittelt.

Gegen 3:45 Uhr am Donnerstag geht der Alarm bei der Feuerwehr in Pirmasens los. Ein Bürger hatte einen Feuerschein aus dem Strecktalpark bemerkt. 37 Kräfte und sechs Feuerwehrautos fahren zum Einsatzort. Dort steht das Gebäude bereits vollständig in Flammen.

Feuerwehr Pirmasens: Haus war schwierig zu löschen

Der Feuerwehr gelang es nach eigenen Angaben, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Auch wenn sich die Löscharbeiten schwierig gestaltet hätten. Das Haus steht nämlich an einem steilen Hang.

Da es einsturzgefährdet ist, konnten es die Einsatzkräfte laut Polizei nur "oberflächlich" nach Menschen absuchen. Allerdings sei auch niemand dort wohnhaft gemeldet. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Experten sollen die Ursache des Feuers in dem Gebäude nun klären. In der Zwischenzeit setzen die Ermittler auf Zeugen. Wer etwas mitbekommen hat, soll sich bei der Polizei in Pirmasens melden - und zwar unter 06331 5200 oder per Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.