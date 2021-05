per Mail teilen

Das Amtsgericht Rockenhausen wollte heute gegen einen Mann wegen Brandstiftung und eines sexuellen Übergriffs auf eine Seniorin verhandeln. Der Angeklagte ist aber nicht erschienen.

Bereits mehrfach musste der Prozessauftakt nach Angaben des Gerichts verschoben werden. Nun werde der Mann zur Fahndung ausgeschrieben. Der nach Gerichtsangaben mehrfach vorbestrafte Angeklagte soll im Oktober 2019 in Albisheim ein Gartenhaus angezündet haben. Dabei war ein Schaden von rund 3.000 Euro entstanden.

Seniorin zum Sex gedrängt?

Ebenfalls in Albisheim soll er im März vergangenen Jahres von einer Bekannten in deren Wohnung Sex verlangt haben. Laut Anklage hatte der Mann die Seniorin in deren Wohnung auf die Couch geworfen. Weil sich die über 80-Jährige dagegen wehrte, habe der 47-Jährige von ihr abgelassen.