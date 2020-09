per Mail teilen

In einem Betrieb für Schweißtechnik in Eisenberg ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatte nachmittags eine Filteranlage Feuer gefangen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Mögliche Brandursache ist nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt.