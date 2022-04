Feuerwehren an Ostern im Einsatz

Die Feuerwehren in Zweibrücken und im Donnersbergkreis mussten an Ostern jeweils zu Bränden ausrücken. Eine Frau wurde beim Brand eines Wohnhauses in Kerzenheim verletzt.

Gegen halb sechs am Ostermontag wurden mehrere Feuerwehren im Donnersbergkreis zu dem Brand nach Kerzenheim gerufen, berichtet der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg, Marc Bossong. 80 Feuerwehrleute der Wehren aus Eisenberg, Kerzenheim, Rosenthal, Ramsen und Göllheim waren im Einsatz. Bereits bei der Anfahrt habe man die meterhohen Flammen gesehen, so Bossong. Beim Eintreffen stand das komplette Erdgeschoss in Flammen, das Feuer war gerade dabei auf den ersten Stock überzugreifen. Völlig verraucht: Beim Brand eines Wohnhauses in Kerzenheim im Donnersbergkreis starben zwei Katzen. SWR Freiwillige Feuerwehr Eisenberg Die einzige Bewohnerin des Wohnhauses konnte laut Bossong nach draußen fliehen. Sie musste aber mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Allerdings starben zwei Katzen bei dem Brand. Die enge Gasse und die dicht bebauten Nachbargebäuden hätten die Löscharbeiten erschwert. Trotzdem sei es den Feuerwehrleuten gelungen, den Brand zu löschen, bevor die Flammen auf die umstehenden Gebäude übergreifen konnten. Brandursache in Kerzenheim im Donnersbergkreis noch unklar Zwischenzeitlich mussten Anwohner in Kerzenheim wegen des starken Rauches Fenster und Türen geschlossen halten. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Fest steht aber, so Feuerwehrsprecher Bossong, dass das Gebäude wohl nicht mehr bewohnbar ist. Erd- und Obergeschoss seien ausgebrannt. Die Schadenshöhe stehe noch nicht fest. Die Bürgermeisterin von Kerzenheim, Andrea Schmitt (CDU), postete Fotos des Brandes auf ihrer Facebook-Seite und bedankte sich bei den Einsatzkräften. https://www.facebook.com/photo?fbid=8073044382721059&set=pcb.8073029676055863 E-Auto brennt auf Baumarkt-Parkplatz in Zweibrücken Bereits am Ostersonntag brannte ein E-Auto auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Zweibrücken. Die Polizei in Pirmasens spricht von einem technischen Defekt beim Laden des Wagens. Die Feuerwehr löscht in Zweibrücken den Brand eines E-Autos auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Polizei Zweibrücken Die Feuerwehr habe den Brand löschen können. Verletzt wurde niemand. Die Flammen schlugen Meter hoch und erfassten zum Teil auch die Fassade des Baumarktes. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.