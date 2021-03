per Mail teilen

Zwei Tage vor den Osterferien wechseln die Schulen im Donnersbergkreis ab heute wieder zum Fernunterricht. Nach Angaben des Kreises liegt das am Inzidenzwert, der drei Tage hintereinander über 50 lag. Um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern unterrichten die Schulen deshalb wieder online. In der Berufsbildenden Schule gelte aber weiterhin Präsenzunterricht. Um alle Schulen nach den Osterferien wieder öffnen zu können, plant der Donnersbergkreis Selbsttests einzusetzen. Damit soll das Risiko einer Infektion in den Schulen weiter minimiert werden.