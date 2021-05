Ab Mittwoch dürfen in Rheinland-Pfalz wieder erste Ferienwohnungen vermietet werden. Allerdings nur in Landkreisen, in denen die Inzidenz entsprechend niedrig ist. In der Westpfalz wäre das aktuell im Landkreis Südwestpfalz der Fall. Touristiker sehen die kurzfristigen Lockerungen aber kritisch - sie konnten sich nicht vorbereiten. Das kritisiert auch Dennis Müller, der Inhaber des Forsthauses in Merzalben.

Sendung am Di , 11.5.2021 13:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz