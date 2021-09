per Mail teilen

Der Verein „Lichtblick“ aus Trippstadt im Kreis Kaiserslautern plant eine Ferienfreizeit für Kinder aus der Eifel, die von der Flut betroffen sind. Vereinschef Jürgen Bohnert sagte, gemeinsam mit der Gemeinde wolle man in den Herbstferien 25 Kinder für einige Tage nach Trippstadt einladen. Man plane zum Beispiel Ausflüge in den Zoo oder ein Grillfest. Bohnert sagte weiter, so wolle man dazu beitragen, dass die Kinder die schrecklichen Erlebnisse der Flut besser verarbeiten könnten.