Feld bei Börrstadt abgebrannt

Bei Börrstadt im Donnersbergkreis hat am Mittag ein Feld gebrannt. Fast 100 Kräfte waren nach Polizeiangaben im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Ein 5.000 Quadratmeter großer Acker ist laut Polizei zwischen dem Walzhof und dem Theresienhof im Donnersbergkreis abgebrannt. Aufgrund der heißen Temperatur und des Windes habe sich das Feuer schnell ausbreiten können.

L401zwischenzeitlich gesperrt

Drei Brandherde konnte die Feuerwehr ausmachen. Warum das Feld brannte, ist noch nicht klar. Wegen der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten wurde die Landstraße 401 für mehrere Stunden gesperrt. Die Sperrung ist inzwischen wieder aufgehoben.

Bei Kottweiler-Schwanden im Kreis Kaiserslautern hat die Feuerwehr vergangene Woche 300 brennende Heuballen gelöscht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Feuerwehr Ramstein-Miesenbach

Waldbrandgefahr in der Westpfalz

In der Westpfalz brannten in den vergangenen Tagen immer wieder Wald- und Wiesenflächen. Erst am Donnerstag fand im Donnersbergkreis ein Treffen zum Thema Waldbrandgefahr statt. Alle Wehrleiter, die Leitung des Brand- und Katastrophenschutzes und das Forstamt berieten sich wie künftig bei Waldbränden in der Region vorgegangen wird.