Heute beginnen am Wallfahrtsort Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben die Feierlichkeiten zum Jahr des heiligen Josef. Bis zum Ende des Jahres soll es zahlreiche weitere Veranstaltungen geben.

Grund für die Feierlichkeiten: Papst Franziskus hat 2021 zum Jahr des heiligen Josef ausgerufen – der Pflegevater von Jesus soll in diesem Jahr in der katholischen Kirche im Mittelpunkt stehen. Den Auftakt in Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben macht am Abend eine Festmesse. Wegen der Corona-Beschränkungen müssen sich Interessierte vorher anmelden, wenn sie teilnehmen wollen. In Maria Rosenberg soll es bis November weitere Gottesdienste geben, in denen verschiedene Aspekte der Persönlichkeit Josefs im Mittelpunkt stehen. Diese Gottesdienste finden jeweils am 19. eines Monats statt. Am 19. März, dem Festtag des Heiligen Josef, soll es eine Josefswanderung und einen nächtlichen Festgottesdienst geben.