In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag ist der Fehrbachtunnel in Pirmasens wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Das teilt die Straßenmeisterei Waldfischbach mit. In einem ersten Schritt wird die Tunnelröhre in Richtung Hinterweidenthal ab heute Abend bis morgen früh gesperrt. In einem zweiten Schritt wird in der Nacht zu Donnerstag die andere Tunnelröhre gereinigt. Ein Sprecher der Straßenmeisterei sagte, die Reinigungsarbeiten seien wichtig, um einen verkehrssicheren Betrieb zu gewährleisten. Während der Sperrung sind Umleitungen eingerichtet.