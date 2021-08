Autofahrer müssen auf der B10 bei Pirmasens in den kommenden Tagen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie der zuständige Landesbetrieb mitteilt, finden im Fehrbachtunnel Wartungsarbeiten statt. Deshalb wird der Tunnel in mehreren Abschnitten teilweise gesperrt. In jede Fahrtrichtung stehe demnach in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Am Freitag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.