Der 1. FC Kaiserslautern II hat sich in einem spannenden Saisonfinale den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland gesichert. Damit spielt das Team in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest.

In einem westpfälzischen Duell zog die zweite Mannschaft des FCK am letzten Spieltag noch am FK Pirmasens vorbei, der zuvor einen Punkt Vorsprung hatte. Die "kleinen roten Teufel" besiegten den FKP mit 2:1 (1:0) und wurden so hinter dem souveränen Direktaufsteiger TSV Schott Mainz Vizemeister der Oberliga. Beide Treffer für die Schützlinge von Trainer Alexander Bugera erzielte Blum (33./67. Minuten). Kurz von Schluss (90. + 4) verkürzte Sannoh für Pirmasens. Gegner in der Aufstiegsrunde für die U21 des FCK werden nun Türk Gücü Friedberg aus Hessen und die TSG Balingen aus Baden-Württemberg sein. Unwetter sorgt für Spielunterbrechung Wegen eines Gewitters war die Partie längere Zeit unterbrochen. Die Begegnung von Schott Mainz gegen Idar-Oberstein wurde wegen des Unwetters abgesagt. Die Rheinhessen lagen aber schon zuvor uneinholbar auf Platz eins. Trainer zeigten sich optimistisch, aber auch gelassen Beide Trainer hatten sich vor der Partie optmistisch, aber auch unaufgeregt gezeigt. Sie würden sich sehr über die Möglichkeit freuen, an der Aufstiegsrunde zu vierten Liga teilnehmen zu dürfen. Allerdings sei dies auch eine Zugabe zu einer ohnehin gelungenen Saison, sagten Daniel Paulus (FKP) und Alexander Bugera (FCK). Vier Absteiger in die Verbandsligen stehen fest Als Absteiger aus der Oberliga stehen Auersmacher, Mechtersheim, Herxheim und Morlautern fest.