Der 1.FC Kaiserslautern will sein nächstes Heimspiel gegen 1860 München vor mehr als 5.000 Zuschauern austragen. Wie der Verein mitteilt, hat er einen entsprechenden Antrag beim Ordnungsamt eingereicht. Dabei will er sich juristisch beraten lassen. Wie viele Zuschauer der FCK genau fordert, sagte er nicht. Beim DFB-Pokal-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Montag hätten ursprünglich maximal 20.000 Zuschauer ins Stadion gedurft. Grund war eine Sondergenehmigung zwischen Verein und Stadt. Wegen der hohen Inzidenz in Kaiserslautern wurde diese aber abgeschwächt, sodass nur 5.000 Zuschauer zugelassen wurden. Dem FCK seien dadurch wichtige Einnahmen entgangen. Sportgeschäftsführer Hengen hatte die Corona-Regeln zu den Zuschauerkapazitäten in der dritten Liga und in der Stadt kritisiert.