Das Maßnahmenpaket der Stadt Kaiserslautern gegen steigende Infektionszahlen betrifft möglicherweise auch die Heimspiele des FCK. Die Stadt plant mit dem Verein über dessen Hygienekonzept zu sprechen. Dabei soll es vor allem darum gehen, Zuschauer im Stadion wieder zu verbieten. Für das kommende Heimspiel gegen Rostock bietet der FCK noch keine Karten an. In der Westpfalz gelten nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes aktuell die Stadt und der Kreis Kaiserslautern als Corona-Risikogebiete. Auch der Kreis Kusel ist mittlerweile dazugekommen. Im Kreis Südwestpfalz gilt ebenfalls Corona-Alarmstufe Rot, im Donnersbergkreis Gefahrstufe Orange und in der Stadt Zweibrücken Warnstufe Gelb. Nur Pirmasens bleibt weiter Weiß.