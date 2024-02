++ Liveblog: FCK spielt gegen Karlsruhe auch "für Andi Brehme", US-Hospital Weilerbach bringt "Vorteile für Region", Diebe stehlen Holz-Granate in Pirmasens ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem neuen Liveblog erfahren Sie es.

Freitag, 23. Februar

++ Interview: Künstliche Intelligenz in der Medizin ++

18:54 Uhr

"Vor der Vermenschlichung der Technik müssen wir uns hüten", sagt Professorin Karen Joisten von der Uni in Kaiserslautern. Mit dem SWR sprach sie darüber, welche Vorteile Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen haben kann, aber auch welche Probleme damit einhergehen können - vor allem ethische.

++ FCK vor Karlsruhe: "Wir spielen auch für Andi Brehme"

17:38 Uhr

Es wird ein emotionaler Samstag für den 1. FC Kaiserslautern: Derby gegen den Karlsruher SC, erstes Heimspiel für den neuen Trainer Friedhelm Funkel und der Tod von Andreas Brehme unter der Woche. SWR Sport hat darüber mit FCK-Kapitän Jean Zimmer gesprochen.

++ Eishockey: Zweibrücken Hornets müssen in den Playoffs ran ++

16:46 Uhr

In der Eishockey Regionalliga Südwest starten die Hornets aus Zweibrücken heute Abend in die Playoffs. Das erste Spiel beginnt um 20 Uhr in der heimischen Halle. Gegner sind die Mad Dogs Mannheim. Wer zuerst drei der fünf angesetzten Spiele gewonnen hat, kommt eine Runde weiter. Das zweite Spiel der Serie ist bereits morgen in Mannheim. In der laufenden Saison haben die Hornets alle bisherigen vier Spiele gegen Mannheim deutlich gewonnen.

++ Dahner Sommerspiele 2024 starten heute Abend ++

15:59 Uhr

In Dahn beginnen heute die 61. Sommerspiele. Das Programm für dieses Jahr ist breit gefächert: Musik, Schauspiel und Comedy. Den Anfang macht heute Abend um 20 Uhr ein Bauchredner, der für einige Lacher beim Publikum sorgen soll. Im April spielt dann das Orchester der Landespolizei in Dahn. Unter dem Motto "Rock trifft Klassik“ spielen sie unter anderem Lieder von Adele oder Joe Cocker. Jedes Jahr kommen nach Angaben der Stadt insgesamt etwa 2.000 Besucherinnen und Besucher zu den Veranstaltungen nach Dahn. Die Sommerspiele gibt es dort seit 1963.

++ Innenminister Ebling: US-Hospital in Weilerbach bringt Region Vorteile ++

15:11 Uhr

In Weilerbach im Kreis Kaiserslautern entsteht zurzeit das größte US-Hospital außerhalb der USA. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) hat sich heute ein Bild von der Baustelle gemacht. Unter anderem hat er sich ein Mustergebäude angeschaut, das schon fertig ist. Der Rohbau des Krankenhauses soll dieses Jahr fertig werden, die gesamten Baukosten liegen nach Angaben von Ebling bei 1,6 Milliarden Dollar. Er sagte bei seinem Besuch, dass ein solch großes Bauprojekt auch der Region einige Vorteile bringe.

Auch wir vom SWR waren vor Kurzem auf der Baustelle des US-Hospitals in Weilerbach. Wie es da gerade ausschaut, sehen Sie hier:

++ Diebe stehlen Holz-Granate aus Gebäude des Schuhmuseums Pirmasens ++

13:34 Uhr

Unbekannte haben aus dem Gebäude des Deutschen Schuhmuseums in Hauenstein mehrere Ausstellungsstücke gestohlen. Kurios: Darunter waren keine Schuhe, aber eine Stielhandgranate aus Holz.

++ Polizei äußert sich zu abgegebenen Schüssen im Saarland ++

12:31 Uhr

Nach den Schüssen auf Autos im saarländischen Blieskastel bittet die Polizei weitere Geschädigte, sich zu melden. Unbekannte hatten gestern auf Autos geschossen, verletzt wurde dabei niemand. Bisher haben sich sechs Autobesitzer gemeldet, deren Autos beschädigt sind. Diese Autos werden jetzt untersucht, sagt Polizeisprecher Stephan Laßotta.

++ Kann ich sonntags in den Ferien weiter im Outlet Zweibrücken shoppen? ++

11:47 Uhr

Darf das Outlet in Zweibrücken auch an Sonntagen in den Ferien öffnen - und somit an insgesamt 16 Sonntagen im Jahr? Mit dieser Frage hat sich der Senat des Oberlandesgerichts Zweibrücken erneut beschäftigt.

++ Andacht in der Stiftskirche Kaiserslautern zur Fastenzeit ++

10:44 Uhr

Zum Thema Fastenzeit gibt es heute Abend ab 19 Uhr eine Andacht mit Musik in der Stiftskirche in Kaiserslautern. Dieses Jahr spielt der zuständige Pfarrer zum ersten Mal irische Musik. Begleitet wird er von der Orgel. Die ruhigen irischen Melodien sollen zum Thema passen. In der Andacht geht es um das Leiden von Jesus in der Zeit vor Ostern.

++ Mann kopiert Lebensmittelgutschein und muss ins Gefängnis ++

9:28 Uhr

Das Amtsgericht Pirmasens hat einen Mann wegen Betrugs und Urkundenfälschung zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Der Mann hatte vom Jobcenter einen Lebensmittelgutschein über 100 Euro bekommen. Diesen hatte er mit einem Farbkopierer kopiert und dann 37 Mal damit eingekauft - mit einem Schaden von fast 4.000 Euro. Außerdem hatte er sich einen gefälschten italienischen Führerschein besorgt. Der Brief mit dem Führerschein wurde dann aber vom Zoll abgefangen.

++ BASF will in Ludwigshafen weitere Stellen abbauen ++

8:15 Uhr

Der Chemiekonzern BASF hat für den Standort Ludwigshafen einen erneuten Stellenabbau angekündigt. Nach Unternehmensangaben hat der Konzern 2023 trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage überall die Gewinnzone erreicht, nur nicht in Deutschland. Alle Infos dazu finden Sie hier:

++ Tafeln in der Westpfalz noch immer überlaufen ++

7:10 Uhr

Bei den meisten Tafeln im Westen der Pfalz gilt immer noch: Aufnahmestopp. Zum großen Teil kommen ukrainische Familien. Die Stimmung unter den Geflüchteten hat sich verändert.

++ Schüsse auf Autos im Saarland ++

6:30 Uhr

Im saarländischen Blieskastel in der Nähe von Zweibrücken sollen Unbekannte gestern Nachmittag auf mehrere Fahrzeuge geschossen haben. Nach Angaben der Polizei wurden erst Schüsse auf zwei Fahrzeuge gemeldet, einige Stunden später kamen weitere vier dazu. Verletzt wurde niemand. Beschädigt waren alle Autos auf der Fahrerseite. Auch ein Busfahrer soll Beschädigungen an seinem Bus bemerkt haben. Die Polizei vermutet, dass die Schüsse aus einem fahrenden Auto heraus abgegeben wurden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, soll sich bei der Polizei melden.

Donnerstag, 22. Februar

++ Wie aus Ukraine-Flüchtlingen Fachkräfte für die Südwestpfalz wurden ++

18:11 Uhr

Zwei Jahre ist es her, dass russische Truppen in der Ukraine einmarschiert sind. Hunderttausende sind vor den Bomben geflohen. Zwei von ihnen haben in Höheischweiler in der Südwestpfalz eine neue Heimat und einen neuen Job gefunden.

++ Stromausfall in Landstuhl ++

17:38 Uhr

In Landstuhl waren zahlreiche Haushalte am Mittag ohne Strom. Wie die Pfalzwerke mitteilten, war ein Baum in eine Stromleitung gefallen. Der Ausfall dauerte maximal etwas mehr als eine halbe Stunde, dann hatten die Mitarbeitenden der Pfalzwerke das Problem behoben.

++ Diese Baustellen gibt es 2024 auf den Autobahnen im Westen der Pfalz ++

17:12 Uhr

Die Autobahn GmbH wird den Parkplatz Potzberg auf der A62 bei Glan-Münchweiler im Kreis Kusel umbauen. Dabei werden auch neue Lkw-Stellplätze entstehen. SWR-Reporterin Sina Weber mit den Einzelheiten:

++ Es wird stürmisch - auch bei uns im Westen der Pfalz ++

16:23 Uhr

In vielen Teilen von Rheinland-Pfalz werden Regen und schwere Sturmböen erwartet. Bei uns in der Westpfalz wird es wohl vor allem am späten Abend und in der ersten Nachthälfte richtig stürmisch. Danach lässt der Wind wieder nach.

++ 5.000 Fans aus Karlsruhe kommen zum Derby nach Kaiserslautern ++

15:53 Uhr

Wenn am Samstag das Südwestderby zwischen dem FCK und dem KSC steigt, werden 5.000 Fans aus Karlsruhe mit dabei sein. Das hat der Klub aus Baden heute mitgeteilt. Das Fritz-Walter-Stadion wird mit insgesamt fast 50.000 Zuschauern so gut wie ausverkauft sein. KSC-Trainer Christian Eichner hat angekündigt, gegen den FCK auf Sieg spielen zu wollen. Das will die Mannschaft des neuen FCK-Trainers Friedhelm Funkel verhindern. Der 70-Jährige freut sich auf sein erstes Spiel als FCK-Trainer auf dem Betzenberg:

++ Daniel Theysohn Stiftung half 2023 mit mehr als einer Million Euro ++

15:45 Uhr

Die Daniel Theysohn Stiftung aus Ludwigswinkel hat im vergangenen Jahr junge Menschen bei der Ausbildung, aber auch Vereine und Gemeinden mit mehr als einer Million Euro unterstützt. Nach Angaben der Stiftung haben so mehr als 400 Jugendliche in der Südwestpfalz eine Ausbildungsförderung bekommen. Naturschutz, der Erhalt von Denkmälern, Tierschutz aber auch der Sport wurden im vergangenen Jahr von der Stiftung unterstützt. So gab es unter anderem Geld für die Ortsgemeinde Ludwigswinkel, um Spielgeräte für einen Spielplatz zu kaufen. Die Ortsgemeinde Rumbach erhielt eine Förderung, um einen barrierefreien Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus zu schaffen und die Gemeinde Fischbach wurde beim Umbau des Hauses der Vereine unterstützt. Insgesamt waren es nach Angaben der Stiftung fast 70 Projekte, die im vergangenen Jahr eine Förderung erhalten haben.

++ FCK trägt beim Derby Trauerflor wegen Tod von Andreas Brehme ++

13:54 Uhr

Nach dem Tod von Andreas Brehme werden die Spieler des 1. FC Kaiserslautern am Samstag mit Trauerflor auflaufen. Wie der FCK mitteilte, wird es vor dem Derby gegen den Karlsruher SC außerdem eine Schweigeminute für "die Legende des Deutschen Fußballs" geben. Der Weltmeister von 1990 war in der Nacht auf Dienstag im Alter von 63 Jahren gestorben. Er hatte 319 Spiele für den FCK bestritten und wurde 1996 DFB-Pokalsieger und 1998 Deutscher Meister.

++ Levy-Ausstellung in Pfalzgalerie bei Nacht besuchen ++

13:33 Uhr

Nur noch wenige Tage kann in der Pfalzgalerie Kaiserslautern die Levy-Ausstellung besucht werden. Deshalb bietet das Museum heute Abend kostenlose Spät-Führungen durch die Ausstellung an - und zwar um 18, 19 und um 20 Uhr. Dort wird das Leben und die Kunst des jüdischen Malers Rudolf Levy ausgestellt, der dem Nazi-Regime zum Opfer gefallen ist. Die Ausstellung mit dem Titel "Magier der Farbe“ hat laut Pfalzgalerie in den vergangenen Wochen besonders viele Besucher angezogen.

++ Das soll aus dem alten evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken werden ++

11:57 Uhr

Das ehemalige evangelische Krankenhaus in Zweibrücken soll kernsaniert und wiederbelebt werden. Das sind zumindest die Pläne eines Investors, die er gestern dem Stadtrat vorgestellt hat. Alles zu den Plänen gibt es hier:

++ Kraftakt für das Ordnungsamt: Immer mehr Menschen in Kaiserslautern sterben einsam ++

11:28 Uhr

In Kaiserslautern sterben immer mehr Menschen, die keine Angehörigen mehr haben. Das ist vor allem für das Ordnungsamt der Stadt ein Problem. Wie groß der Kraftakt ist, der dahinter steckt und wie Menschen selbst vorsorgen können, auch ohne Verwandtschaft eine schöne Beerdigung zu bekommen, lesen Sie hier:

++ Kein Alkohol beim FCK-Spiel gegen Karlsruhe ++

10:51 Uhr

Zum Derby am Samstag zwischen dem FCK und dem Karlsruher SC gibt es nach Angaben von Polizei und Stadt Kaiserslautern ein Alkoholverbot. Heißt: Am Samstag darf von 10 bis 16 Uhr zum Beispiel am Kaiserslauterer Bahnhof, rund um den Elf- Freunde-Kreisel und in weiten Teilen des Betzenbergs kein Alkohol getrunken werden. Damit will die Stadt für mehr Sicherheit sorgen. Auch im Stadion selbst haben die Sicherheitsbehörden gemeinsam mit dem FCK ein Alkoholverbot angeordnet. Das Spiel gegen den FCK-Rivalen Karlsruher SC wird als Risiko-Spiel eingestuft. Was Sie darüber hinaus zum Spiel wissen müssen, lesen Sie hier:

++ Rechnungshof stuft Ausbau der B10 als nicht wirtschaftlich ein ++

10:04 Uhr

Im seit Jahren andauernden Streit um den vierspurigen Ausbau der B10 in der Süd- und Westpfalz hat der Bundesrechnungshof Kritik an dem Ausbau geübt. In einem Bericht der Behörde steht: Der Ausbau zwischen Hinterweidenthal und Landau sei nach aktuellen Zahlen nicht wirtschaftlich und auch nicht mehr notwendig. Walter Herzog von der Bürgerinitiative Queichtal kämpft seit 22 Jahren gegen den B10-Ausbau.

Erich Weiss von der Bürgerinitiative "B10 - 4 Spuren jetzt!" sieht das anders. Er kritisiert: Der Bundesrechnungshof stütze sich auf die falschen Zahlen. Weil derzeit der Schwerverkehr von der B10 weggeleitet wird, dürfe man sich nicht auf aktuelle Verkehrszahlen beziehen.

Wir berichten ausführlich über die Kritik des Bundesrechnungshofes zum Ausbau der B10 hier:

++ Universität Kaiserslautern bekommt Geld für Forschung ++

7:43 Uhr

Die RPTU Kaiserslautern-Landau soll bis zum Jahr 2028 rund 5,9 Millionen Euro pro Jahr vom Land bekommen. Finanziert wird das von der Forschungsinitiative Rheinland-Pfalz. Laut einer Sprecherin der Uni soll damit die Forschung an den Unis vorangetrieben werden. Mit der finanziellen Unterstützung legen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Unis den Fokus dabei auf die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Bildung. Mithilfe der Forschungsinitiative soll die Uni in Kaiserslautern auch international wettbewerbsfähig bleiben.

++ Landstuhl plant Bettensteuer ++

6:25 Uhr

Die Stadt Landstuhl plant eine Bettensteuer sowohl auf private als auch geschäftliche Reisen. Setzt die Kommune die Pläne um, wäre sie die erste Kommune in Rheinland-Pfalz. Bürgermeister Ralf Hersina sagte dem SWR, das Vorhaben werde derzeit geprüft. Bislang gibt es in Rheinland-Pfalz nur in Trier eine Bettensteuer für private Reisen. Das Vorhaben der Stadt Landstuhl lehnen dort alle Hotelbesitzer ab. Dem SWR Politikmagazin „Zur Sache“ sagten sie, aufgrund der Nähe zur US-Airbase Ramstein hätten sie besonders viele Geschäftsreisende als Gäste. Mit einer Bettensteuer seien sie gegenüber Nachbarkommunen nicht mehr konkurrenzfähig. Landstuhls Bürgermeister Hersina sagte dem SWR, die Stadt prüfe, ob Gäste der Airbase von der Bettensteuer ausgenommen werden könnten. In Deutschland ist die sogenannte Bettensteuer für private Übernachtungen seit 2012 erlaubt. Erst seit zwei Jahren darf sie nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch auf geschäftliche Reisen erhoben werden. Mehr dazu, heute Abend, um 20:15Uhr in Zur Sache Rheinland-Pfalz.

Mittwoch, 21. Februar

++ Helikopter-Lärm in Pirmasens ++

17:52 Uhr

Was war da los in Pirmasens? Am Waldfriedhof war ein Helikopter unterwegs. Und wieso hatte er Bäume "an der Angel"? Die ganze Geschichte lesen Sie hier:

++ FCK-Chef Hengen: Brehme war "Aushängeschild" der Roten Teufel ++

16:44 Uhr

Am Tag nach der Nachricht über den Tod von Andreas Brehme ist die Trauer bei seinen alten Weggefährten nach wie vor groß. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen spricht im Interview mit SWR Sport über seinen verstorbenen Mitspieler.

++ Mit Softairpistole bedroht - Amtsgericht Pirmasens verurteilt Mann ++

15:12 Uhr

Ein Mann hat in der Südwestpfalz Menschen gedroht, sie zu töten - mit einer Softairpistole. Jetzt hat das Amtsgericht Pirmasens über den Fall aus dem Herbst 2023 verhandelt und ein Urteil gefällt: Der Mann wurde zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Er war damals auf eine Gruppe von Menschen zugegangen und hatte damit gedroht, alle umzubringen. Kurz vorher hatte er mit einer Softairpistole in die Luft geschossen. Neben der Bewährungsstrafe muss er 300 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

++ Razzien gegen Schwarzarbeit auf Baustellen auch in Zweibrücken ++

13:55 Uhr

Bei einer Aktion gegen Schwarzarbeit im Baugewerbe haben Ermittler heute Objekte in vier Bundesländern durchsucht - darunter Rheinland-Pfalz. Es gab zehn Festnahmen. In Zweibrücken gab es auch Durchsuchungen.

++ Hinweis-Aufkleber auf Biotonnen in Kaiserslautern ++

13:05 Uhr

Auf den Biotonnen in Kaiserslautern sieht man ab dem 4. März orangefarbene Aufkleber. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Aufkleber sollen darauf hinweisen, dass Plastikmüll in der Biotonne nichts zu suchen hat. Denn bei Kontrollen hatte die Stadtbildpflege bemerkt, dass viele Bürgerinnen und Bürger auch kompostierbare Plastiktüten in der Biotonne entsorgen. Da gehören sie aber nicht hin, weil sie sich zu langsam zersetzen. Außerdem kann Biomüll zur Gewinnung von Strom und Komposterde verarbeitet werden, wenn keine anderen Abfälle darunter sind, die da nicht hingehören. Alternativ kann man Biomüll zum Beispiel in einem Gefäß sammeln und dann entsorgen. Bereits im vergangenen August hatte die Stadt dazu aufgerufen, den Biomüll sorgfältiger zu trennen.

++ Nach Entführung: Polizei nimmt zwei Männer in Kaiserslautern fest ++

11:10 Uhr

Diese mutmaßliche Tat liest sich wie die Handlung eines Krimis: Zwei Männer aus Kaiserslautern sollen den Mann in Osnabrück gefesselt und in einen Transporter gezogen haben.

++ Anmeldungen für Firmenlauf in Kaiserslautern starten ++

10:41 Uhr

Im Mai laufen wieder hunderte Menschen gemeinsam durch die Kaiserslauterer Innenstadt. Dann ist nämlich Firmenlauf. Wer Lust hat, mitzumachen, kann sich ab sofort anmelden. In diesem Jahr findet der Firmenlauf am 16. Mai statt. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es dann auf einer gut fünf Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt. Vergangenes Jahr haben mehr als 6.000 Menschen mitgemacht.

++ Mehr Frühchen werden in Frauenklinik Kaiserslautern geboren ++

9:43 Uhr

In der Frauenklinik des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern werden immer mehr Frühchen geboren. Deshalb will sich die Klinik nun vergrößern. Was passieren soll...

++ Prozessauftakt in Zweibrücken wegen versuchten Mordes ++

8:45 Uhr

Ein Mann muss sich heute vor dem Landgericht Zweibrücken wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll einen anderen Mann in Zweibrücken nach einem Streit zweimal mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt in die Uni-Klinik nach Homburg gebracht. Akute Lebensgefahr bestand aber laut Polizei nicht. Für den Prozess sind noch mindestens vier weitere Verhandlungstage angesetzt.

++ Zugausfälle zwischen Kaiserslautern und Pirmasens ++

7:52 Uhr

Die Deutsche Bahn stellt heute den Zugverkehr zwischen Kaiserslautern und Pirmasens ab 16 Uhr ein. Das hat der zuständige Zweckverband mitgeteilt. Grund dafür ist, dass zu viele Mitarbeiter krank sind. Die letzen Züge auf dieser Strecke sollen heute um 15:30 Uhr fahren. Ab 23 Uhr läuft der Verkehr nach Angaben des Zweckverbandes dann wieder normal.

++ Mehr Wildunfälle im Westen der Pfalz ++

7:15 Uhr

In der Westpfalz ist die Zahl der Wildunfälle gestiegen. So gab es nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums in der Westpfalz im vergangenen Jahr knapp 250 Unfälle mehr als im Jahr davor. Etwa 1100 Autofahrer und Autofahrerinnen seien in diesem Zeitraum mit einem Wildtier zusammengestoßen, so ein Sprecher des Umweltministeriums. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Wildunfälle steigt, weil unter anderem die Autos immer schneller werden. Zudem seien insgesamt mehr Menschen auf der Straße mit dem Auto unterwegs. Die meisten Wildunfälle ereigneten sich im Frühling, in den Monaten April und Mai. Zu dieser Zeit überqueren die Tiere häufiger die Straße, weil sie auf der Suche nach einem Partner sind. Besonders aufpassen sollten Autofahrer in den Morgenstunden, weil viele Wildtiere dämmerungs- und nachtaktiv sind.

++ Kaminbrand in Merzalben ++

6:20 Uhr

An einem Wohnhaus in Merzalben im Kreis Südwestpfalz hat der Brand eines Kamins gestern Nachmittag einen Schaden von 25.000 Euro angerichtet. Die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig aus dem Haus flüchten, deswegen wurde niemand verletzt. Wegen des Feuerwehreinsatzes musste die Polizei den Verkehr für mehrere Stunden umleiten.

Dienstag, 20. Februar

++ Infos zum Derby FCK gegen Karlsruher SC am Samstag ++

18:11 Uhr

Die Polizei hat ihr Konzept für das Südwest-Derby am Samstag auf dem Betzenberg vorgestellt. Auf was sich Fußballfans und Autofahrer alles einstellen müssen, lesen Sie hier:

++ Busfahrer streiken auch im Westen der Pfalz ++

17:31 Uhr

Wer in der Westpfalz morgen auf den Bus angewiesen ist, sollte sich vorab sicherheitshalber um eine Alternative kümmern. Denn die Gewerkschaft ver.di hat Busfahrerinnen und Busfahrer erneut aufgerufen zu streiken. Unter anderem bedeutet das, dass Busse der DB Regio Mitte nicht fahren werden. Betroffen sind Buslinien in den Landkreisen Kaiserslautern und Kusel. Einschränkungen wird es auch im Busverkehr in den Städten Kaiserslautern und Zweibrücken geben.

++ Rettungshubschrauber "Christoph 66": Eine Instanz für den Westen der Pfalz ++

16:40 Uhr

Der Rettungshubschrauber für die Westpfalz war auch im vergangenen Jahr oft im Einsatz. Nach Angaben des ADAC wurde der in Imsweiler im Donnersbergkreis stationierte Hubschrauber rund 1.800 Mal alarmiert. Sebastian Stollhof berichtet im Audio:

++ Platz am Kugelbrunnen in Kaiserslautern soll schöner werden ++

15:22 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern will den Platz am Kugelbrunnen in der Innenstadt attraktiver machen. Dazu sollen Ladenbetreiber und andere Anlieger der Ecke Riesenstraße/Eisenbahnstraße zusammenarbeiten, wie das Citymanagement der Stadt angekündigt hat. Dazu ist Mitte März ein Frühlingsmarkt geplant, an dem sich auch die Ladenlokale vor Ort beteiligen. Mit solchen Aktionen soll der Riesenbrunnen - besser bekannt als Kugelbrunnen - für Bürger und Touristen interessanter gemacht werden.

++ Landesgartenschau nach Pirmasens oder Kaiserslautern? ++

14:51 Uhr

Für die Ausrichtung der Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz im Jahr 2032 haben sieben Kommunen ihr Interesse angemeldet - darunter auch Pirmasens und Kaiserslautern. Das teilte das Wirtschaftsministerium mit. Die Barbarossastadt Kaiserslautern hatte bereits 2000 die Landesgartenschau ausgerichtet, aus dem Gelände ist die heutige Gartenschau entstanden. Weitere Interessenten für die Landesgartenschau in acht Jahren: Bad Kreuznach, Bendorf, Betzdorf, Montabaur und Saarburg. Bewerbungsschluss ist der 15. März kommenden Jahres.

++ Neuer großer Spielplatz in Kaiserslautern ++

14:29 Uhr

Ein Baumhaus und jede Menge Möglichkeiten zum Wippen und Schaukeln - das erwartet Kinder in Kaiserslautern ab sofort auf einem nagelneuen Spielplatz im Stadtteil Bannjerrück. Die Bau AG hat den 850 Quadratmeter großen Spielplatz komplett umgebaut und die alten Spielgeräte aus den 60er-Jahren durch neue ersetzt. Rund um den Spielplatz wurden außerdem einige Sitzbänke aufgestellt. Außerdem gibt es viele neue Pflanzen und eine große Rasenfläche. Gekostet hat das alles 170.000 Euro.

++ FCK trauert um ehemaligen Spieler Andreas Brehme ++

13:09 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern trauert um seinen ehemaligen Spieler Andreas Brehme. Der Weltmeister von 1990 wurde mit dem FCK 1996 Pokalsieger und 1998 Deutscher Meister. Die Roten Teufel gedenken an Brehme zum Beispiel bei Instagram mit Fotos aus seiner FCK-Zeit. "Die FCK-Familie ist in tiefer Trauer und in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden von Andi Brehme."

Auch die Menschen in Kaiserslautern haben sich bestürzt über den Tod von Andreas Brehme gezeigt.

++ Vier Jahre Haft im Prozess wegen Kindesmisshandlung in Pirmasens ++

11:54 Uhr

Im Prozess um brutale Kindesmisshandlung vor dem Amtsgericht Pirmasens ist das Urteil gefallen. Die beiden Täter sind jeweils zu vierjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

++ Polizei zieht in Kaiserslautern illegal umgebaute Autos aus dem Verkehr ++

10:55 Uhr

Die Polizei hat gestern am Messeplatz in Kaiserslautern insgesamt elf Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, die illegal umgebaut waren. Unter anderem waren dunkle Frontscheiben ein- oder auch Rückstrahler am Heck ausgebaut. Bei einem Auto und einem Motorrad war die Auspuffanlage so umgebaut, dass sie rund 120 Dezibel laut waren - das ist die Lautstärke bei einem Rockkonzert. Die Polizei hat alle Fahrzeuge so lange stillgelegt, bis alle illegalen Umbauten wieder zurückgebaut sind. Außerdem wurden Bußgelder und Punkte in Flensburg verteilt.

++ Ex-FCK-Spieler Andreas Brehme ist tot ++

9:40 Uhr

Andreas Brehme ist tot. Das berichten mehrere Medien. Der Ex-Spieler des 1. FC Kaiserslautern und Fußball-Weltmeister starb am Abend im Alter von 63 Jahren in München. Brehme absolvierte rund 275 Spiele für den FCK und schoss dabei 43 Tore. Später wurde er auch Trainer des FCK. Brehme spielte 86 Mal für die deutsche Nationalmannschaft und schoss Deutschland bei der WM mit seinem Elfmetertor gegen Argentinien 1990 zum Titel.

++ Verbandsgemeinde Rodalben schafft mobile Sirenen an ++

8:34 Uhr

Der Verbandsgemeinderat Rodalben hat am Abend beschlossen, drei mobile Sirenen für die Feuerwehr anzuschaffen. Die Feuerwehr will die Menschen damit noch besser warnen.

++ Fußgänger in Kaiserslautern schwer verletzt ++

7:50 Uhr

Ein Autofahrer hat gestern in Kaiserslautern einen Fußgänger angefahren und ist dann einfach weitergefahren. Nach Angaben der Polizei wollte der 68-Jährige Fußgänger die Goethestraße überqueren, als er von einem silbernen BMW erfasst und einige Meter auf den Gehweg geschleudert wurde. Der Fahrer fuhr ohne abzubremsen in Richtung Westpfalz-Klinikum davon. Der Fußgänger erlitt Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.



++ Alsenztalbahn ab März gesperrt ++

6:25 Uhr

Pendler in der Westpfalz müssen sich ab März auf Behinderungen auf der Alsenztalbahn im Donnersbergkreis einstellen. Ab dem 4. März sperrt die Deutsche Bahn die Strecke, die Pendler müssen dann auf Ersatzbusse umsteigen.

Montag, 19. Februar

++ Zeugen aus Shisha-Bar in Kaiserslautern gesucht ++

18:39 Uhr

Die Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen, die am vergangenen Freitag eine Shisha-Bar in der Innenstadt besucht haben. Mehreren Menschen soll es nach dem Besuch der Bar in der Steinstraße schlecht gegangenen sein. Laut Polizei war ein Mann sogar kollabiert und wurde in der Nacht von seinem Vater ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile habe der Vater Anzeige erstattet. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden, unter 0631 3692150.

++ Führerscheine in KL: Langes Warten hat bald ein Ende ++

17:24 Uhr

In den vergangenen Monaten mussten Bürgerinnen und Bürger in Kaiserslautern bei der Führerscheinstelle viel Zeit mitbringen. Das soll sich aber bald ändern. Lange blieben nach Angaben der Stadt zwei Stellen bei der Behörde offen. Jetzt konnten zwei neue Mitarbeiterinnen für die städtische Führerscheinstelle gefunden werden. Bald soll die Behörde wieder komplett besetzt sein, so die Stadt. Auch die Führerschein- und Zulassungsstelle sollen künftig besser zusammenarbeiten, wenn es darum geht, Stellen zu besetzen. Bürgermeister Schulz (CDU) hat gesagt, dass Personal generell nur schwer zu finden sei, weil der Arbeitsmarkt an Fachkräfte leer gefegt sei.

++ Streit um weitere Privatstraße in Zweibrücken ++

16:37 Uhr

In Zweibrücken gibt es wieder Streit um eine Privatstraße. Hier wollte der Besitzer aber nicht die Straße sperren lassen, es geht um Parkplatz-Markierungen, die er aus Sicht der Stadt zu unrecht hat machen lassen. Wie der Straßenbesitzer reagiert, lesen Sie hier:

++ Großer Militärkonvoi nach Baumholder ++

16:03 Uhr

Ein riesiger Militärkonvoi mit mehr als 100 Fahrzeugen ist heute auf dem Weg nach Baumholder. Autofahrer müssen deshalb besonders auf Autobahnen und Bundesstraßen mit Behinderungen rechnen. Das Ganze ist laut Bundeswehr eine Übung der Deutsch-Französischen Brigade. Die ist in Illkirch-Graffenstaden bei Straßburg stationiert und von dort aus fährt der Konvoi mit mehr als 100 Fahrzeugen nach Baumholder. Die genaue Route und auch den Zeitplan hat die Bundeswehr aus Sicherheitsgründen nicht mitgeteilt. Fest steht nur, dass die 270 Kilometer lange Strecke durch Baden-Württemberg, die Süd- und Westpfalz und Teile des Saarlandes führt. Damit nicht alle 100 Militärfahrzeuge direkt hintereinander unterwegs sind, starten die Soldaten zeitversetzt in kleineren Gruppen. Verkehrsteilnehmer, die unterwegs auf einen solchen Konvoi treffen, werden gebeten, Abstand zu halten und nicht zwischen den Fahrzeugen einer Kolonne einzuscheren

++ Schlägerei in der Südwestpfalz an ungewöhnlichem Ort ++

14:31 Uhr

In Hauenstein ist ein Nachbarschaftsstreit eskaliert: Zwei Männer haben sich geprügelt. An einem sehr ungewöhnlichen Ort:

++ A62 bei Pirmasens: Sperrungen bleiben ++

13:42 Uhr

Auch in dieser Woche ist die A62 zwischen Thaleischweiler-Fröschen und Pirmasens immer mal wieder gesperrt. Weil die Autobahn bald saniert werden soll, werden dort Bodenproben entnommen – was nur bei gesperrter Autobahn geht. Meistens passiert das zwischen 9 und 16 Uhr. In den kommenden Wochen wird die A62 in diesem Bereich immer mal wieder gesperrt.

++ Schwerer Unfall auf B270 bei Kaiserslautern ++

12:36 Uhr

Bei einem Unfall auf der B270 bei Kaiserslautern-Erfenbach sind gestern Abend vier Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 77-jähriger Autofahrer beim Abbiegen einen entgegenkommenden Pkw übersehen und war mit diesem zusammengestoßen. Sein Auto geriet durch den Aufprall ins Schleudern und landete auf dem Dach. Er und zwei Mitfahrer sowie die Fahrerin des anderen Autos wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die B270 war während der Aufräumarbeiten voll gesperrt.

++ Feuerwehr will in der Südwestpfalz mobile Sirenen einsetzen ++

11:45 Uhr

Im Notfall Menschen besser und effektiver warnen - das hat sich die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rodalben vorgenommen. Sie will mobile Sirenen anschaffen. Warum diese so wichtig sind erfahren Sie hier:

++ Kurioser Name einer neuen Ausstellung in KL ++

11:02 Uhr

Im Stadtmuseum Kaiserslautern hat seit dem Wochenende eine neue Sonderausstellung geöffnet. Sie trägt den kuriosen Namen "Keine Steine, keine Fossilien - die Sammlung des Geologen August Leppla". Gezeigt werden Drucke, Bücher, Karten und Lithographien aus den Anfängen der Demokratiebewegung und der Revolution von 1848/49. Die Werke stammen aus der Privatsammlung des Geologen Leppla aus Matzenbach, der vor 100 Jahren verstorben ist.

++ Sport vom Wochenende im Westen der Pfalz ++

10:28 Uhr

Siege und Niederlagen an diesem Wochenende für die größeren Sportvereine aus der Westpfalz: Im Spitzenspiel der Basketball-Oberliga unterlag der 1. FC Kaiserslautern in eigener Halle dem Tabellenführer ASC Mainz mit 68:78. Die VT Zweibrücken gewann dagegen ihr Duell in Treis-Karden mit 64:61. Im Saarpfalz-Derby in der dritten Handball-Liga hat der TuS Dansenberg am Samstag beim TV Homburg 24:28 verloren. Die Dansenberger sind damit Vorletzter der Tabelle. Und die Herren der TSG Kaiserslautern feierten in der dritten Tischtennis-Bundesliga mit 6:3 in Kuppingen einen Auswärtssieg.



++ Bauarbeiten in Pirmasens gehen heute weiter ++

8:45 Uhr

Das milde Wetter bringt es mit sich, dass auch in der Westpfalz die Bauarbeiten an den Straßen wieder aufgenommen werden können. Auf dem Horeb in Pirmasens zum Beispiel geht ab heute der Ausbau der Wagenstraße weiter. Im vergangenen Jahr wurde der erste Bauabschnitt fertig gestellt, jetzt wird der Rest der Straße in Angriff genommen. Dabei werden die Fahrbahn, der Gehweg, die Parkplätze und die Kanäle erneuert. Insgesamt kosten die Bauarbeiten nach Angaben der Stadt rund 2,8 Millionen Euro. Bis August soll alles fertig sein.

++ Lebensgefahr durch Baumfällaktion in Kaiserslautern ++

7:40 Uhr

Rund 4.000 Bäume werden derzeit in Kaiserslautern gefällt. Wegen der Arbeiten sind einige Waldwege in den nächsten drei bis vier Wochen gesperrt. Die Förster bitten Waldbesucher, das zu akzeptieren. Wer die Absperrung missachtet, spiele mit seinem Leben. Im Gebiet vom Bremerhof bis zur Roten Hohl braucht der Wald Veränderung, heißt es vom zuständigen Forstamt. Der Wald soll dadurch verjüngt werden. Denn viele jüngere Bäume stehen im Schatten der älteren und bekommen somit nicht genügend Licht ab. Außerdem würden manche Bäume zu dicht beieinander stehen, sagt der zuständige Förster. Laut ihm sind die 4.000 Bäume, die gefällt werden, aber gar nicht so viele. Denn sie stehen auf einer ziemlich großen Fläche von etwa 30 Hektar.

++ Vollsperrung auf B48 bei Bayerfeld-Steckweiler ++

6:50 Uhr

Autofahrer auf der B48 im Donnersbergkreis brauchen weiterhin gute Nerven. Heute startet die nächste große Baustelle – und die sorgt bei Bayerfeld-Steckweiler für ein halbes Jahr Vollsperrung. Das ist aber nicht die einzige Baustelle auf der B48.

++ Fünf Verletzte auf B270 in der Südwestpfalz ++

6:15 Uhr

Auf der B270 bei Waldfischbach-Burgalben sind am Samstag zwei Autos frontal zusammen gestoßen - fünf Menschen wurden verletzt, darunter drei Kinder. Ein 30-jähriger Autofahrer war laut Polizei am Samstag bei Waldfischbach-Burgalben mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 26-jährigen kollidiert. Neben dem Fahrer und der Fahrerin der beiden Autos wurden auch die drei Kinder im Auto des Unfallverursachers mit zum Teil schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

