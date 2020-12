Der 1. FC Kaiserslautern hat am Abend im Verbandspokal gegen Sechstligist SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach mit 2:0 gewonnen. Die Tore für den Drittligisten erzielten Anas Bakhat und Marvin Pourié in der zweiten Halbzeit. Das Spiel sahen etwa 450 Zuschauer auf der Sportanlage in Desloch, dabei mussten die geltenden Corona-Regelungen eingehalten werden. Der FCK steht mit dem Sieg nun im Achtelfinale des Verbandspokals. Der nächste Gegner wird am Donnerstag ausgelost.